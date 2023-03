Sursee kämpft mit Finanzstrategie gegen Millionendefizite

Finanzen Stadtrat Sursee steht bei Investitionen auf die Bremse Der Stadtrat hat Vorgaben definiert, um in den kommenden Jahren einen gesunden Finanzhaushalt sicherzustellen. Der Steuerfuss soll nicht steigen, doch der Stadtrat definiert «rote Linien». Die Finanzstrategie wird an einem öffentlichen Anlass präsentiert. Reto Bieri Jetzt kommentieren 15.03.2023, 14.00 Uhr

Sursee gerät in den kommenden Jahren in finanzielle Schieflage, der Stadtrat geht von einem Defizit von jährlich zwei bis vier Millionen Franken aus. Am Mittwoch hat er nun eine schon länger angekündigte Finanzstrategie vorgelegt. In einer Medienmitteilung skizziert der Stadtrat die wichtigsten Punkte. Die Finanzstrategie stellt er am 29. März an einem öffentlichen Anlass im Rathaus vor.

Aussenansicht des Rathauses im Städtli Sursee. Bild: Pius Amrein

Laut der Mitteilung sollen die Nettoinvestitionen in den nächsten sechs Jahren auf 80 Millionen Franken gedeckelt werden. Bis 2028 sollen sie im Jahresdurchschnitt rund 13,5 Millionen Franken nicht übersteigen. Investitionen sollen gestaffelt und Projekte etappiert umgesetzt werden. Der Neubau des Hauptgebäudes des Alterszentrums St. Martin soll separat betrachtet und innerhalb der Spezialfinanzierung selbsttragend finanziert werden.

Weiter will der Stadtrat, dass die Rechnungsabschlüsse im Durchschnitt über fünf Jahre ausgeglichen sind. Das zulässig budgetierte Defizit in der Erfolgsrechnung dürfe maximal 1/10 Steuereinheiten betragen, was aktuell rund zwei Millionen Franken entspreche. Zusätzlich will die Stadt jährlich mindestens zwei Projekte lancieren, die den Finanzhaushalt entlasten: Leistungen sollen überprüft, Kosten verringert und Erträge verbessert werden.

Steuerfusserhöhung als «letzte Konsequenz»

Ein Hauptkriterium für einen gesunden Finanzhaushalt sei eine tragbare Verschuldung, schreibt der Stadtrat weiter. Die bereinigte Nettoschuld dürfe bis 2028 auf maximal 6000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner ansteigen. Danach müsse diese schrittweise auf 3000 Franken abgebaut werden.

Eine Steuerfusserhöhung sei aktuell nicht vorgesehen und werde «erst als letzte Konsequenz zur Sicherung gesunder Stadtfinanzen in Betracht gezogen». Müsse der Steuerfuss dennoch angepasst werden, soll er langfristig nicht höher als 1,95 Einheiten sein. Steigt der Steuerfuss darüber, soll er innert drei Jahren wieder reduziert werden. Steuersenkungen unter 1,75 Steuereinheiten – den aktuellen Wert – ziehe der Stadtrat erst in Betracht, wenn die Nettoschuld pro Einwohnende unter 1500 Franken liegt und gemäss Aufgaben- und Finanzplan auch darunterbleibt.

Der Stadtrat werde eine Steuererhöhung auf mindestens 1,85 Einheiten beantragen, wenn eine der folgenden «roten Linien» überschritten sei:

Das Ergebnis der letzten fünf Rechnungsjahre ist gesamthaft mehr als 2/10 Steuereinheiten im Minus.

Die bereinigte Nettoschuld (ohne Alterszentrum) in der Rechnung beläuft sich auf über 3000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner.

Der bereinigte Selbstfinanzierungsgrad (ohne Alterszentrum) ist in den letzten fünf Rechnungsabschlüssen tiefer als 80 Prozent.

Grund für die Millionendefizite seien einerseits kantonale Reformen, andererseits geplante grosse Investitionen wie der Bau von Schulhäusern, dem Alterszentrum und der Umgestaltung des Bahnhofareals. Aktuell sei die finanzielle Situation stabil, die letzten Rechnungsabschlüsse fast alle positiv gewesen. «Wichtig ist, dass wir vorausschauend handeln und die nötigen Schritte jetzt in die Wege leiten», schreibt Finanzvorsteher Daniel Gloor, der per Ende März zurücktritt, in der Mitteilung.

Keine Videoüberwachung in der Altstadt Die öffentlichen Räume werden in Sursee als sicher beurteilt. Dies geht aus einem Sicherheitsbericht hervor, den die Stadt erarbeiten liess. Als am meisten störend wird Littering und Lärm empfunden, besonders in der Altstadt. Es sei nun zu prüfen, wie sich die negativen Effekte des Nachtlebens verringern lassen. Von der Überwachung der Altstadt mit Videokameras will der Stadtrat aktuell absehen. Neben Bedenken bezüglich des Datenschutzes stelle er vor allem die Wirksamkeit infrage.

