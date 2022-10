Sursee Stadtrat rechnet mit Millionendefizit in den kommenden Jahren und will Gegensteuer geben Für das Budget 2023 rechnet der Stadtrat Sursee mit einem kleineren Defizit als erwartet. Gleichzeitig macht sich die Stadt sorgen um die künftigen Finanzjahre. Jährlich könnten vier Millionen Franken fehlen. Sursee will daher die Nachbargemeinden stärker zur Kasse bitten. Jonas Hess Jetzt kommentieren 26.10.2022, 15.12 Uhr

Sursee rechnet in den Finanzjahren ab 2024 mit einem jährlichen Defizit von 4 Millionen Franken. Bild: Pius Amrein (Sursee, 22. Juli 2019)

Das Budget der Stadt Sursee für das Jahr 2023 fällt besser aus als erwartet. Zwar rechnet der Stadtrat weiterhin mit einem Defizit, dieses ist mit 0,96 Millionen Franken jedoch über drei Millionen tiefer als vor einem Jahr erwartet. An der Medienkonferenz vom Mittwochmorgen bezeichnete Finanzvorsteher Daniel Gloor (FDP) das Defizit als «verkraftbar». Der bessere Abschluss sei hauptsächlich auf Sondereffekte bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

Für steigende Ausgaben werden im kommenden Jahr unter anderem die Bereiche Verwaltung und Digitalisierung sorgen. Gloor zählte die Daten-Archivierung aber auch die Cybersecurity zu den Kostentreibern. Zu Mehrbelastungen führe auch der Bereich Gesundheit und Soziales, wo insbesondere die Ausgaben für die Spitex steigen würden. Ein weiterer Kostenpunkt stelle der kantonale Finanzausgleich dar, in den Sursee über eine Million Franken einzahlen muss.

Steigen werden im kommenden Jahr auch die Personalausgaben der Stadt Sursee. Zum einen werde man sechs neue Stellen schaffen und zusätzlich die Löhne um 1,8 Prozent anheben. Dies aufgrund der allgemeinen Teuerung.

Auswirkungen auf die Zahlen hat auch die derzeitige Flüchtlingskrise. Gemäss dem Surseer Finanzvorsteher stelle man insgesamt 400'000 Franken zurück, um allfällige Ersatzabgaben an den Kanton leisten zu können, falls die nötigen Plätze für schutzsuchende Personen nicht geschaffen werden können.

Werden bald die Steuern erhöht?

Mit deutlich höheren Defiziten rechnet Finanzvorsteher Gloor in den Jahren 2024 bis 2026. Im Schnitt sind es vier Millionen Franken. Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan (AFP) gefalle weder dem Stadtrat noch der Geschäftsleitung, so Gloor. Man werde den AFP der Gemeindeversammlung deshalb nicht «als zustimmend zur Kenntnisnahme», sondern nur «zur Kenntnisnahme» vorlegen. «Wir wollen damit signalisieren, dass wir nochmals darüber müssen», erklärte Stadtschreiber Bruno Peter den ungewöhnlichen Schritt.

Ansetzen will der Stadtrat bei der Einnahmeseite, wie Daniel Gloor erklärte. Insbesondere die Zentrumslasten, die Sursee trage, müsse man angehen. «Wir verkaufen uns teilweise unter Wert.» In vielen Bereichen gebe es heute keine gesetzlichen Grundlagen, die bestimmen, wie Sursee von seinen Nachbargemeinden, aber auch vom Kanton für seine Zentrumsfunktion entschädigt wird.

Stadtschreiber Bruno Peter nannte als Beispiel die Schwimmbadtarife, die Nutzung der Sportinfrastruktur, aber auch das kulturelle Angebot, das Sursee biete. Bei Letzterem stelle man insbesondere Forderungen an den Kanton, so Bruno Peter. «Wir erhalten bis heute keine Unterstützung aus dem Kulturförderfonds.»

Hoffnungen hat Finanzvorsteher Gloor auch im Bezug auf die Aufgaben- und Finanzreform 18. Der Kanton erarbeitet derzeit einen Wirkungsbericht dazu. Die Stadt Sursee erwarte vom Kanton «punktuelle Korrekturen», so Gloor.

Dank der angestrebten Massnahmen will Sursee bis 2025 ein ausgeglichenes Budget vorweisen, so Finanzvorsteher Daniel Gloor. Falls die Massnahmen nicht zum Ziel führen oder gar scheitern würden, fehle Sursee jährlich vier Millionen Franken. In diesem Fall komme man spätestens ab 2025 nicht um eine Steuerfusserhöhung von einem Zehntel auf 1,85 Einheiten herum. Ausgeglichen wäre das Budget damit trotzdem nicht. Eine Erhöhung von einem Steuerzehntel würde gemäss Daniel Gloor zirka zwei Millionen Franken einbringen.

