Kantonsspital Sursee Spitalstandort Münchrüti: Auch Polizei und Kantonsverwaltung könnten dereinst folgen Der Luzerner Regierungsrat evaluiert derzeit, ob er das neue Spital Sursee im Industriegebiet bauen soll. Nun prüft er weitere Nutzungen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat will prüfen, ob es im Industriegebiet Münchrüti in Sursee nebst dem neuen Spital weitere Nutzungsmöglichkeiten gibt. Er erklärt dazu ein Postulat des Schlierbacher SVP-Kantonsrats Armin Hartmann teilweise erheblich. In der am Dienstag publizierten Antwort schreibt die Regierung, man habe das Synergiepotenzial erkannt.

Das Areal Münchrüti in Sursee, das als möglicher neuer Spitalstandort in Frage kommt. Bild: Pius Amrein (Sursee, 16. Mai 2022)

Sobald der Standortentscheid hinsichtlich des neuen Spitals gefallen ist, sollen in einem zweiten Schritt Abklärungen für die Ansiedlung von weiteren kantonalen Nutzungen wie Staatsanwaltschaft, Polizei oder Bildungsangeboten folgen. Auch die Nutzung als Hub der Kantonsverwaltung – mit Arbeitsplätzen für kantonale Mitarbeiter mit Desksharing – will die Regierung genauer anschauen. Der frühzeitige Einbezug dieser Ideen sorgt laut Armin Hartmann für «eine effektive und effiziente Evaluation des Standorts».

Die Prüfung des Industriegebiets Münchrüti geht auf einen Wunsch der Stadt Sursee von Ende 2021 zurück. Bereits im März 2020 hat der Regierungsrat entschieden, das Spital am bestehenden Ort neu zu errichten. Weil in der Zwischenzeit bekannt wurde, dass im Industriegebiet Münchrüti durch den Wegzug einer Firma eine grössere Fläche frei wird, prüft die Regierung nun diese Option. Auch der Standort Schwyzermatt in Schenkon wird nochmals abgeklärt.

Laut der Vorstoss-Antwort sind für das Gebiet Münchrüti erste Standortabklärungen gemacht worden. «Diese haben gezeigt, dass noch weitergehende Abklärungen notwendig sind», schreibt die Regierung. Dies bestätigt auf Nachfrage Yasmin Kunz, Mediensprecherin des zuständigen Finanzdepartements. Man tausche sich regelmässig mit den Gemeinden Sursee und Schenkon sowie dem Pflegeheim Seeblick aus, damit alle auf dem gleichen Projektstand sind. Man sei auch nicht im Verzug, sondern im Zeitplan. Der Standortentscheid soll im Verlauf des kommenden Jahres fallen.

Planungen des Pflegeheims Seeblick bleiben sistiert

Da im Gebiet Münchrüti nun auch Nutzungen für Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft werden, stellt sich die Frage nach einem Bezug zum geplanten Sicherheitszentrum, das der Kanton in Rothenburg für 290 Millionen Franken bauen will. Es bestehe kein Zusammenhang, sagt Yasmin Kunz. «Im Gebiet Münchrüti werden Nutzungen für die Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft, die sich bereits heute in Sursee befinden.»

Betroffen vom geplanten Spital wäre insbesondere das Pflegeheim Seeblick in Sursee. Es müsste weichen, wenn das Spital am bisherigen Ort gebaut wird. Das Pflegeheim hat deshalb Planungen für einen Neubau auf dem benachbarten Frieslirain gestartet. Diese wurden wegen der Option Münchrüti allerdings sistiert – und bleiben es weiterhin, wie Co-Geschäftsleiter Roger Wicki auf Anfrage sagt.

Die Zusammenarbeit mit dem Kanton gestalte sich gut und transparent. «Wie auch immer der Standortentscheid ausfällt; der ‹Seeblick› möchte in der Nähe des Spitals bleiben», so Wicki. «Wir sind überzeugt, dass dies im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und die demografische Entwicklung für alle Beteiligten Vorteile brächte.»

