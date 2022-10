Surseer Stimmbevölkerung beschliesst Obergrenze für Parkplätze

Sursee Stimmbevölkerung beschliesst Obergrenze für Surseer Parkplätze An der Gemeindeversammlung der Stadt Sursee sorgte das neue Parkplatzreglement für viel Gesprächsstoff. Obwohl sich der Stadtrat und die Parteien für die vorliegende Fassung aussprachen, kamen zwei Anträge für eine Aufweichung des Reglements durch. Jonas Hess 17.10.2022, 22.21 Uhr

In Sursee gibt es künftig einen Maximalwert für Parkplätze auf privatem Grund. Bild: Pius Amrein (Sursee, 16. Mai 2022)

An der diesjährigen Gemeindeversammlung der Stadt Sursee, die am Montagabend stattfand, befanden die Surseerinnen und Surseer über ein neues Parkplatzreglement. Die Stadt Sursee hat das Reglement für Abstellplätze auf privatem Grund im Jahr 2000 zum letzen Mal überarbeitet. Gemäss Bauvorsteher Romeo Venetz handelt es sich um eine Pendenz aus der Ortsplanung, der Handlungsbedarf sei «klar gegeben».

Im Kern definiert das Reglement neu einen Maximalbedarf an Parkplätzen pro Gebäude. Zuvor war lediglich ein Minimum vorgegeben. Venetz sagte, man sehe das Reglement auch als «Steuerungsinstrument für unser Mobilitätsverhalten» an. Die Anzahl Parkplätze stehe im Zusammenhang mit dem Verkehrsaufkommen.

Anträge für mehr Parkplätze

Dem widersprach Votant Theo Kurmann. Weniger Parkplätze würden nicht automatisch zu weniger Verkehr führen, so Kurmann. Der immer noch zunehmende Individualverkehr beweise, dass weniger Parkplätze «schlicht nicht dem Bedürfnis der Leute entsprechen».

Ganz anders sah dies Samuel Zbinden (Grüne). Das Auto dürfe nicht mehr für alle Wege Verkehrsmittel Nummer 1 sein in Sursee. Der Maximalbedarf werde von den Grünen Sursee deshalb begrüsst. Obwohl das Reglement aus Sicht der Partei nicht genug visionär sei und beispielsweise in Bahnhofsnähe noch immer mit einem Parkplatz pro Wohnung gerechnet werde, stimme man «zähneknirschend zu», so Zbinden.

Auch die Mitte, FDP und SP stellten sich mit ihren Voten auf die Seite des Stadtrats. Die vorliegende Fassung sei stimmig und breit abgestützt, sagte etwa Carlo Piani von der Mitte.

Die Mehrheitsfähigkeit des neuen Reglements wurde in der Detailberatung sogleich auf die Probe gestellt. Exponenten von Seiten des Gewerbes stellten den Antrag, um die Anzahl Parkplätze in zwei Stadtgebieten, «die weniger gut erschlossen sind», wieder zu erhöhen. Eine Mehrzahl der Stimmberechtigten stimmte dem und einem weiteren Antrag für die Erhöhung von Besucherparkplätzen zu.

In der Schlussabstimmung sorgten die beschlossenen Anpassungen für eine grossmehrheitliche Annahme des neuen Reglements.