Surseer Stadtrat baut Tempo 30 schrittweise aus

Sursee Tempo 30 auf der Münster- und Luzernstrasse: Das sagen die Parteien Der Stadtrat teilt mit, dass ab Herbst auf der Münsterstrasse neu Tempo 30 gelten soll. Die Luzernstrasse soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bei den Grünen, aber auch bürgerlichen Politikern sorgt das für Zustimmung. Die SVP sieht darin neue Probleme. Jonas Hess Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf einem Abschnitt der Luzerner- und der Münsterstrasse soll ab Herbst 2022 Tempo 30 gelten. Bild: Pius Amrein (Sursee, 14. März 2018)

Bis zu 11'000 Fahrzeuge passieren täglich den Kreisel auf der Münsterstrasse in Richtung Städtli. Das sorgt für hohe Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohnern. In einer Mitteilung der Stadt Sursee vom Dienstag werden zudem Probleme bei der Verkehrssicherheit und Nutzungskonflikte genannt. Dem will der Stadtrat nun mit einer Umgestaltung des Strassenraums Einhalt gebieten. Unter anderem soll ab Herbst zwischen dem Kreisel Münster Vorstadt und dem Abzweiger Badstrasse Tempo 30 gelten.

Alles anzeigen

Der Stadtrat Sursee stand diesem Begehren schon länger offen gegenüber. Vor allem deshalb, weil Kantone und Gemeinden vom Bund 2018 verpflichtet wurden, Strassen gegen Lärm zu sanieren. Die Münsterstrasse gehört zu jenen Strecken, die eine besonders hohe Belastung aufweisen. Das Problem: Da es sich um eine Gemeindestrasse 1. Klasse handelt, ist der Kanton für die Verkehrsanordnung zuständig. «Seine Bewilligungspraxis für Tempo 30 auf diesen Strassen war in der Vergangenheit zurückhaltend», schreibt der Stadtrat. Aufgrund rechtlich angepasster Rahmenbedingungen – insbesondere aus Lärmschutzgründen – habe sich dies geändert.

Den Grünen geht es nicht genug schnell

Mit der Einführung von Tempo 30 auf Münsterstrasse werde «eine lange im Raum stehende Forderung des Stadtrates und von Interessenvertretern nun schrittweise umgesetzt». Schrittweise deshalb, weil zu einem späteren Zeitpunkt auch die weiterführende Luzernstrasse unter das neue Temporegime fallen soll. Und zwar bis an die Gemeindegrenze von Oberkirch. Der Stadtrat begründet das etappierte Vorgehen damit, dass für die Umsetzung auf diesem Abschnitt zusätzliche Anpassungs- und Erweiterungsarbeiten im Strassenraum notwendig seien.

Nur teilweise Verständnis dafür zeigt Samuel Zbinden von den Grünen Sursee. Einerseits sei die Einführung von Tempo 30 auf der Münsterstrasse «sehr erfreulich und ein Schritt in die richtige Richtung». Folgerichtig wäre aber, so Zbinden, das Temporegime bis nach Oberkirch über die Luzernstrasse durchzuziehen. «Und zwar in einem Schritt.» Zbinden befürchtet, dass eine Ausweitung von Tempo 30 nun noch länger auf sich warten lassen könnte. Er anerkenne zwar den politischen Willen des Stadtrats, aber:

«Ich frage mich, ob es sich nur um ein Lippenbekenntnis handelt und wir noch bis 2030 warten müssen.»

Gemäss Romeo Venetz (die Mitte), Bauvorsteher der Stadt Sursee, wird dies nicht der Fall sein. «Unsere Absicht ist, Tempo 30 auf der gesamten Länge einzuführen. Bereits 2025», so Venetz, wolle man an der Luzernstrasse mit den Bauarbeiten beginnen.

FDP teilweise dafür, SVP gar nicht

Zustimmung für das Vorgehen des Stadtrats kommt von der FDP. Insbesondere die Anpassungen auf der Münsterstrasse befürwortet Präsident Joachim Cerny. «Es geht darum, die Situation für die Anwohnenden halbwegs aushaltbar zu machen.» Wenn die Autos langsamer fahren, werde es ruhiger. «Das sind einfach die Fakten», so Cerny.

Gespaltener Meinung sei die FDP bezüglich der Weiterführung von Tempo 30 auf der Luzernstrasse. Grundsätzlich könne man aber die Argumente gerade in Bezug auf die Sicherheit nachvollziehen, so Cerny.

«Wahrscheinlich ist es nicht so daneben, Tempo 30 auf der Luzernstrasse weiterzuziehen.»

Ganz anders sieht dies die SVP. Gemäss Präsident Karl Randa ist die Partei grundsätzlich gegen Tempo 30 auf Münster- und Luzernstrasse. Die Strecke sei eine wichtige Entlastungsstrasse, wenn die aufgrund von Bauarbeiten geschlossene Brücke in Oberkirch wieder öffne, so Randa. Bezüglich des Lärms hätte man den Belag schon vorher sanieren können, findet Randa. «Dann wäre die Lärmbelästigung für die Anwohner auch weniger hoch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen