Sursee Untertunnelung der Kreisel Bifang und Schlottermilch: Darum sagt der Kanton Luzern Nein Noch vor fünf Jahren zählte die Tieferlegung der Ringstrasse in Sursee als ein Lösungsfavorit. Mittlerweile sind Kanton und Gemeinden umgeschwenkt. Die Gründe sind vielfältig. Reto Bieri 14.07.2022, 05.00 Uhr

Um Sursees Verkehrsprobleme zu lösen, will der Kanton Luzern sieben Kreisel in Lichtsignalanlagen umbauen. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte Verkehrsplaner Aschi E. Schmid kürzlich, das sei zwar für den motorisierten Verkehr eine gute Lösung, nicht aber für Velofahrende und Fussgänger. Schmid schlägt deshalb unter anderem vor, die Ringstrasse bei den Kreiseln Bifang und Schlottermilch unter den Boden zu verlegen. Diese Lösung stammt aus einem Verkehrskonzept der Sursee Plus-Gemeinden aus dem Jahr 2017.

Der Kanton will die Idee aber nicht weiterverfolgen. Dies hat er im Rahmen einer kürzlich erarbeiteten, noch unveröffentlichten Studie zur Optimierung des Gesamtverkehrs in und um Sursee mitgeteilt.

Doch warum will der Kanton das nicht mehr? Man habe im Rahmen der aktuellen Studie eine Teilunterführung der beiden Kreisel vertieft geprüft. «Dabei kamen die Fachleute zum Schluss, dass die Kosten den Nutzen überwiegen», schreibt das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement auf Anfrage.

So könnte die Teilunterführung des Surseer Bifang-Kreisels aussehen. Visualisierung PD

Zwar könne damit die verkehrliche Leistungsfähigkeit tatsächlich gesteigert werden. An den Knoten Schlottermilch und Bifang, «welche nicht zuletzt auch für den strassengebundenen ÖV eine hohe Bedeutung haben», könnten Reisezeitgewinne erreicht werden.

Hohe Kosten und schwierige Machbarkeit

Gewichtige Nachteile würden aber gegen diese Lösung sprechen: Die schwierige städtebauliche Integration, die hohen Kosten, die bauliche Machbarkeit sowie die mangelnde Steuerbarkeit des Verkehrs. Erfahrungen aus anderen Schweizer Städten würden zeigen, wie schwierig die Integration von Rampenbauwerken in den Stadtraum sein könne. In Sursee wären vier Rampen nötig. Unterführungen seien zudem deutlich teurer als Knotenlösungen in der Ebene wie Kreisel oder Lichtsignalanlagen.

Auch sei die bauliche Machbarkeit aufgrund von Unwägbarkeiten betreffend Baugrund und Grundwasser schwierig abzuschätzen, schreibt der Kanton weiter. «Erschwerend kommt hinzu, dass die Arbeiten unter Verkehr ausgeführt werden müssten.» Weiter könnten bei Unterführungen die Verkehrsströme nicht gesteuert werden.

«Als Konsequenz daraus müsste an den Nachbarknoten Sandgrube und Chotten stärker eingegriffen werden.»

Kurz gesagt habe der Kanton die Variante einer Tieflegung der Knoten Bifang und Schlottermilch verworfen, weil auch er überzeugt sei, dass ein Umdenken stattfinden müsse.

Der Kreisel Schlottermilch in Sursee. Bild: Corinne Glanzmann

«Statt Strasseninfrastruktur auszubauen, schlägt die Studie eine angebotsorientierte Lösung vor, die eine stärkere Steuerung ermöglicht und das Gesamtverkehrssystem statt einzelne Knoten im Blick hat.»

Jahrelange Baustelle schreckt Gemeinden ab

Auch die Sursee Plus-Gemeinden äussern sich gegenüber einer Teilunterführung zurückhaltend und können die Gründe des Kantons nachvollziehen, sagt Zentrumsplaner Matthias Senn, der das Thema im Auftrag der Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee koordiniert. Ein Argument habe die Gemeinden besonders beeindruckt:

«Die Baustelle einer Teiltieflegung der Ringstrasse beansprucht den bestehenden Strassenraum, und der Verkehr kann nicht auf andere Strassen umgeleitet werden.»

Das könne mehrere Jahre dauern und sei nicht im Interesse der Gemeinden, so Senn.

Ganz zuschlagen wollen sie die Türe dann doch nicht: Sie erwarten laut Senn, dass die grossen Verkehrsinfrastrukturbauten «als langfristige Optionen für kommende Generationen möglich bleiben».

Lange Rampen erhöhen die Trennwirkung

Die Sursee Plus-Gemeinden fordern zudem, dass alle Verkehrsmittel und -teilnehmenden in einer Gesamtplanung berücksichtigt werden. «Zumindest beim Velo- und Fussverkehr ist das noch nicht der Fall», sagt Senn. Er räumt ein, dass eine Teiltieflegung die Situation für den Fuss- und Veloverkehr in den Abschnitten der Untertunnelung zwar verbessert, gibt aber zu bedenken: «In den Bereichen der langen Rampen wird die Trennwirkung der Strasse erhöht.»

Verkehrsplaner Schmid fordert zudem ein Umdenken in der Bevölkerung; sie soll weniger Auto fahren. Wie denkt die Stadt Sursee als wichtigste Standortgemeinde darüber? Stadtrat Romeo Venetz verweist in seiner Antwort auf den Leitfaden Mobilität, den die Gemeinden Schenkon und Sursee vor einem Jahr erarbeitet haben. Man setze auf verschiedene Massnahmen.

«Unter anderem stellen wir Sharing-Angebote zur Verfügung, wie zum Beispiel Nextbike. Wir fördern den ÖV, den Fuss- und Veloverkehr wie den Ausbau des Bushofs inklusive unterirdischer Velostation und fordern von den Investoren bei Neubauten die Erstellung von Mobilitätskonzepten.»

