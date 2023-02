Sursee Urs Koch ist neuer Finanzvorsteher Die FDP stellt in Sursee erneut den Finanzvorsteher: Urs Koch setzt sich gegen Fabrizio Misticoni deutlich durch. 26.02.2023, 12.09 Uhr

Mit 651 Stimmen Vorsprung gewählt: Urs Koch ist neuer Finanzvorsteher der Stadt Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (23. Januar 2023)

Urs Koch ist neuer Finanzvorsteher der Stadt Sursee. Der FDP-Politiker setzte sich klar gegen den Grünen-Kandidaten Fabrizio Misticoni durch:

Koch ist 59 Jahre alt und bringt Erfahrung im Finanzbereich mit. Der gelernte Kaufmann war 20 Jahre in der Branche tätig und leitet heute sein eigenes Unternehmen Curor AG, das sich mit Rechnungswesen, Immobilienverwaltung und Steuerfragen befasst. Koch ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Urs Koch tritt sein Amt am 1. Mai an. Die Ersatzwahl wurde nötig, weil Finanzvorsteher Daniel Gloor (FDP) per Ende März zurücktritt. (rem)

