Sursee Was Sie noch nicht über den Gansabhauet wussten: Eine Analyse in drei Grafiken Zwei Jahre lang sind die Gänse in Sursee wegen der Pandemie geschont worden. Am Freitag soll der Brauch nun mit vollem Programm wieder stattfinden. Wie viele Teilnehmende ihr Glück versuchen werden und wie lange die Gänse halten – der Versuch einer Prognose. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.00 Uhr

Auf Losglück hoffen, einen Becher Wein trinken, Sonnenmaske anziehen, sich dreimal um die eigene Achse drehen und: ab mit der Gans – hoffentlich. So weit, so klar. Doch will man den Surseer Brauch einmal von einer analytischen Sicht angehen, wird’s schwieriger.

Das traditionelle Gewand der Gansabhauet. Grafik/Illustration: Oliver Marx

Die Historiker der Stadt Sursee vermuten, dass es den Gansabhauet seit dem Mittelalter gibt. Belegt ist, dass er 1880 nach einer rund 60-jährigen Pause wieder auflebte.

Die Teilnehmenden – die Prognosen stehen gut

Konkrete Zahlen und Angaben für eine Analyse sind bei der Stadt Sursee heute von 2019 bis ins Jahr 1995 zurück erfasst. So scheint der Brauch nach seinem Höhepunkt 2006 mit 170 gemeldeten Schlägerinnen und Schlägern seine Anziehungskraft etwas verloren zu haben. Trotzdem liegt die Zahl der Anmeldungen nach wie vor tendenziell höher, als es dies Ende der 1990er-Jahre der Fall war.

Was zudem ganz klar hervorkommt: An Samstagen und Sonntagen melden sich deutlich mehr Personen als unter der Woche. Doch auch für dieses Jahr sehen die Prognosen gut aus: Mit dem 11.11. an einem Freitag stehen die Chancen gut, dass viele ihr Glück versuchen wollen. So ist der Freitag jeweils der beliebteste Werktag und die Pandemiepause dürfte zusätzlich für einen Schub sorgen.

Programm und Anmeldung 2022 Der Gansabhauet findet traditionell am 11. November statt – heuer ein Freitag. Anmeldungen werden von der Stadtverwaltung bis am 11.11. um 11 Uhr entgegengenommen. Diese können per E-Mail (stadtverwaltung@stadtsursee.ch), Telefon (041 926 90 00) oder direkt am Empfang der Stadtverwaltung eingereicht werden. Gemäss dem Programm ist ab 13 Uhr die Altstadt für den Verkehr gesperrt. Um 14.30 Uhr wird die Reihenfolge der Schlägerinnen und Schläger vor der Zunftstube beim Diebenturm ausgelost. Wie die Stadt schreibt, müssen die Teilnehmenden persönlich anwesend sein. Eine halbe Stunde später – um 15 Uhr – findet der von Trommelklang begleitete Einzug vom Diebenturm zum Rathaus statt. Um 15.15 Uhr ist es so weit: Der Gansabhauet startet. Zwischendurch gibt es für die Kinder das traditionelle «Stangechlädere», «Sackgompe» und «Chäszänne». Die Lose zur Teilnahme können am Marktstand vor dem Rathaus bezogen werden. Der Räbeliechtliumzug startet um 17.15 Uhr und führt vom Untertor durch die Altstadt bis zum Alterszentrum St.Martin. Dieses offeriert den Familien im Anschluss Tee, Wienerli und Brot. Alle Informationen sind auf der Website der Stadt Sursee zu finden. (zg)

Die Anzahl Schläge – ein Blick in die Glaskugel

Keine Prognosen lassen sich hingegen bezüglich der Dauer des Spektakels machen. Hier reicht die Datengrundlage bis 2009 zurück. Am längsten mitbibbern durfte das Publikum im Jahr 2010 – in der Annahme, dass alle Schläge ähnlich lange dauern. Von den 60 gemeldeten Schlägerinnen und Schlägern konnte ein Drittel sein Glück versuchen. So fiel die erste Gans nach acht Schlägen, die zweite erst nach zwölf. Gemäss der damaligen Berichterstattung dauerte es ganze zwei Stunden, «bis auch das zweite Federvieh fiel».

Am meisten Schläge für eine Gans benötigte es allerdings 2015, als das erste Tier ganze 13 Teilnehmende beschäftigte. Es ist denn auch jenes Jahr, welches mit insgesamt 17 Schlägen am zweitlängsten dauerte. Hingegen etwas zu kurz kam das Spektakel wohl 2018. Besagte Federviecher waren innert vier Schlägen ergattert.

Der Durchschnitt liegt derweilen irgendwo dazwischen: So sind es in den elf uns bekannten Jahren elf Schläge, die jeweils am 11.11. benötigt werden, um die Gans zu schlagen. Doch dies sagt wenig aus: Nur einmal in besagten elf Jahren fiel das Federvieh in elf Schlägen. Und auch wenn die Anzahl Schläge in den vier Jahren vor der Pandemie eher rückgängig waren, wäre es wohl Hokuspokus, hier eine Tendenz herauslesen zu wollen.

Der Frauenanteil – wenig Daten mit klarer Tendenz

Noch weniger weit zurückreichen die Aufzeichnungen zum Anteil Frauen bei den Anmeldungen. Die Stadt Sursee hat hierfür die letzten drei Jahre vor der Pandemie Zahlen herausgeben können – obwohl das weibliche Geschlecht seit längerem teilnehmen kann. Trotzdem wird klar, dass es sich um einen von Männern dominierten Brauch handelt. So lag der Frauenanteil in den drei Jahren von 2017 bis 2019 immer unter zehn Prozent – Tendenz abnehmend.

Doch bekanntlich muss Quantität nichts über die Qualität aussagen: Denn die erste Frau, die sich die Gans holte, leistete diese Premiere 2019, als der Frauenanteil mit fünf Prozent im Vergleich mit den anderen zwei bekannten Jahren am tiefsten war.

Doch wie es auch für jedes einzelne Individuum gilt, das am Martinstag die Gans vom Drahtseil hauen will: Glück gehört dazu – viel Glück. So macht das Los, welches die Reihenfolge der Schlägerinnen und Schläger vorgibt, den Ausgang unberechenbar. Entsprechend kann bei diesem Brauch als Einziges mit grosser Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden, dass am Ende wohl zwei Gänse fallen.

