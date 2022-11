Gansabhauet Sursee: Grüne fordert Abschaffung der Tradition

«What’s next? Katzen verbrennen?»: Grüne fordert Abschaffung der Gansabhauet

Rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten am 11. November der Schlägerinnen und Schläger an der Gansabhauet in Sursee zu. Doch es gibt auch zahlreiche Stimmen, die die Tradition nicht mehr zeitgemäss findet. Eine Petition fordert nun die Abschaffung.