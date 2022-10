Wohnbaugenossenschaft Sursee Bei zu viel Lohn droht Kündigung Die Wohnbaugenossenschaft Habitas baut in Sursee zwei Wohnblöcke. Für die Vermietung gelten strenge Kriterien – wer zu viel verdient, hat keine Chance. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

So soll das Projekt «Dägerstein» der Habitas-Wohnbaugenossenschaft in Sursee dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Historisch gesehen, hat die Region Sursee einen sehr tiefen Anteil leer stehender Wohnungen. 2021 waren auf 100 Wohnungen gerade einmal 0,9 frei – bei unter 1,5 spricht man von einer Wohnungsknappheit. Dieser Zustand macht es insbesondere für Personen und Familien mit tiefem Einkommen schwierig, ein zentral gelegenes Zuhause zu finden. Deshalb hat die Surseer SP bereits im Jahr 2012 eine Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum lanciert. Ein entsprechender Gegenvorschlag des Stadtrats wurde 2013 von der Bevölkerung angenommen.

Die Habitas-Wohnbaugenossenschaft Region Sursee hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Erstellung von Genossenschaftswohnungen einen «aktiven Beitrag an die soziale Durchmischung der Bevölkerung in und um Sursee» zu leisten. Mit dem neuesten Projekt – «Wohnen am Dägerstein» – werden per 1. Mai 29 neue Wohnungen zu «zahlbarer» Miete zu haben sein. Die Kriterien wurden dabei besonders streng festgelegt. Laut der «Surseer Woche» ist die strenge Auslegung sogar für das Bundesamt für Wohnungswesen neu.

Habitas hat Vermögens- und Einkommensobergrenzen bestimmt, die auch während der Mietdauer laufend überprüft werden. Die Wohnungen, die bis 1499 Franken im Monat kosten, werden nur an Personen vermietet, die höchstens 70'000 Franken im Jahr verdienen. Als Vermögensobergrenze wurden 300'000 Franken festgelegt. «Die Grenze bei den Vermögen haben wir bewusst höher gelegt, damit auch ältere Leute nicht ausgeschlossen sind», sagt der Präsident der Habitas-Wohnbaugenossenschaft, Thomas Menz. Das Ziel sei, eine gute Durchmischung in den Einheiten mit total 29 Wohnungen zu erreichen.

Keine Familienwohnungen für Kinderlose

Auch auf die volle Belegung der Wohnungen achtet die Habitas-Wohnbaugenossenschaft sehr. «Wenn etwa die Kinder ausziehen und nur noch zwei Personen in einer Vierzimmerwohnung wohnen, schauen wir, dass die Wohnungen wieder freigegeben werden», sagt Menz. Ziel sei aber, diesen Mieterinnen und Mietern eine kleinere Wohnung zur Verfügung zu stellen – mit 97 Mietwohnungen in der Region Sursee, die zum Portfolio gehören, sei die Chance gross, dass eine solche Lösung gefunden werden könne.

«Wir wollen, dass die richtigen Leute den bezahlbaren Wohnraum erhalten», betont Menz. Darauf sei das gesamte Reglement ausgerichtet. Es sei das erste Projekt der Genossenschaft, bei dem solch strenge Kriterien angewandt werden. Bisher sei das Ganze gut angekommen, bereits seien zwei Drittel der Wohnungen reserviert und die Inserate wurden erst im September lanciert.

Menz zeigt sich sehr zufrieden mit dem Projekt, insbesondere mit der zentralen Lage und der architektonischen Ausarbeitung. Beim Bau der Wohnungen habe Habitas nicht nur auf den Preis geachtet. Er betont:

«Auch Leute in bezahlbaren Wohnungen haben ein Recht auf schönen Wohnraum.»

Wichtig sei auch die ökologische Ausgestaltung der Wohnblöcke: «Diese Gebäude sind nach den neuesten Vorgaben gebaut. Unter anderem mit Solaranlagen.» Das sei doppelt positiv: Neben einer guten Ökobilanz bleiben die Nebenkosten für die Mieterinnen und Mieter «im vertretbaren Rahmen».

Hohe Baulandpreise erschweren weitere Projekte

Weitere Grossprojekte der Habitas-Wohnbaugenossenschaft sind zurzeit noch nicht spruchreif. Grund dafür ist laut Menz, dass es in der Region Sursee sehr schwierig sei, an günstiges Bauland zu kommen: «Die Preise auf dem Markt sind einfach zu teuer.» Deshalb arbeite die Genossenschaft auch mit politischen Akteuren zusammen, um Projekte realisieren zu können.

