Urologie des Luks: Mit Lehre und Forschung gegen Fachkräftemangel

Talentschmiede Fachkräftemangel? Nicht in dieser Abteilung des Luzerner Kantonsspitals Die Ärztinnen und Ärzte in der Urologie kümmern sich nicht nur um Patienten, sondern auch um Lehre und Forschung. Damit mischt ausgerechnet eine Abteilung eines nicht universitären Spitals an der nationalen Spitze mit. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Assistenzarzt Luca Afferi (links) und Chefarzt Agostino Mattei in der Urologie des Luzerner Kantonsspitals. Eveline Beerkircher (Luzern, 24. Januar 2023)

Im Fussball würde Luca Afferi wohl die Farben eines Klubs mit einer Top-Nachwuchsabteilung tragen. Doch der 29-jährige Norditaliener aus der Nähe von Varese ist angehender Facharzt Urologie und schlüpft in einen weissen Kittel. Er ist seit rund dreieinhalb Jahren als Assistenzarzt beim Luzerner Kantonsspital (Luks) angestellt. «Das Schweizer Gesundheitssystem ist spannend und die Ausbildung in der Urologie des Luks hat einen sehr guten Ruf», sagt Afferi.

Die Urologie des Luzerner Kantonsspitals als Talentschmiede wie die fussballerischen Pendants La Masia in Barcelona oder De Toekomst in Amsterdam? «Nicht ganz», wiegelt Agostino Mattei ab. Er ist Chefarzt dieser Abteilung, quasi Afferis Trainer. «Aber unsere Urologie zählt schweizweit zu den grössten und hat zumindest national einen sehr guten Ruf, in Fachkreisen auch in weiteren Ländern Europas.» Doch bevor wir einen Blick auf die Abteilung werfen: Was macht Luca Afferi zum Rohdiamanten, wie es Mattei formuliert?

Einer von drei Europäern an Elite-Uni

Im vergangenen November ist Afferi von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) mit einem Forschungsstipendium ausgezeichnet worden. Es hat einen Wert von 30'000 Franken und deckt einen Teil der Kosten für eine Ausbildung an der Harvard T. H. Chan School of Public Health in Boston, die Afferi parallel zur Facharztausbildung in Luzern absolvieren wird. Und Harvard ist zweifellos Champions League: Von 120 Studierenden in seinem Jahrgang ist Afferi nur einer von drei Europäern, die aufgenommen worden sind. Bewerbungen dürften Tausende aus aller Welt eingetroffen sein.

Jeweils zwei Sommermonate während dreier Jahre forscht Luca Afferi in Boston; dazu kommen Onlinekurse. Für das Stipendium hat er sich mit zwei Projekten beworben. Mit einem will er herausfinden, ob Patienten mit Blasenkrebs zuerst eine OP und dann eine Chemotherapie erhalten sollten oder umgekehrt. Mit dem zweiten Projekt geht er der Frage nach, wann sich nach einer chirurgischen Prostataentfernung der Einsatz von Hormonen lohnt. «Ich bin überzeugt davon, dass nicht nur die Forschung an sich die Behandlung von Patienten verbessert, sondern dass jene Ärzte besonders gut sind, die selbst auch forschen», sagt Afferi.

Jedes Jahr 1000 Operationen

Dem stimmt Agostino Mattei zu. Der 52-jährige Chefarzt stammt aus dem Tessin, seine Mutter ist in der Stadt Luzern aufgewachsen. Mattei leitet die Urologie im Luks seit 15 Jahren und hat diese auf drei Standbeine gestellt: die Behandlung der Patientinnen und Patienten, Lehre und Forschung. 22 Ärztinnen und Ärzte zählt die Urologie am Standort Luzern, dazu kommen zehn angehende Ärztinnen und Ärzte sowie fünf junge Kaderärzte, die sich innerhalb der Abteilung weiter spezialisieren. Pro Jahr gibt es rund 10'000 Patientenkontakte und 1000 Operationen.

Die Arbeit nimmt zu, aber immer mehr Spitäler und Spitalabteilungen beklagen einen Fachkräftemangel. Auch das Luzerner Kantonsspital ist zunehmend betroffen. Und das nicht nur beim Pflegepersonal, wie unsere Zeitung vor knapp einem Jahr berichtete. Agostino Mattei kann hingegen momentan nicht klagen: «Wir erhalten regelmässig deutlich mehr Bewerbungen für eine Weiterbildung bei uns, als Stellen zur Verfügung stehen.» Das führt er neben dem Ruf auch auf Forschung und Lehre zurück.

Zahlreiche Visitenkarten

In der ärztlich-akademischen Welt sind wissenschaftliche Publikationen so etwas wie die Visitenkarte von Forschenden und deren Arbeitgebenden. Besonders wertvoll sind dabei Publikationen, die von anderen Forschenden begutachtet worden sind. Die Urologie des Luks in Luzern liefert hier regelmässig Arbeiten ab und sorgt damit auch dafür, dass sie als Arbeitgeberin wahrgenommen wird.

Weil während der Pandemie nicht notwendige Eingriffe verschoben werden mussten, stand mehr Zeit für die Forschung zur Verfügung. In dieser Zeit entstanden 118 Publikationen, bei denen sich Mitarbeitende der Luks-Urologie als Autoren oder Mitautoren engagierten. In der Regel laufen 20 Forschungsprojekte. «Sie haben immer das Ziel, die Behandlung in Zukunft zu verbessern», sagt Mattei.

Und das alles in der Freizeit

Wie viel Zeit wird in die Forschung investiert? Forschung ist laut Mattei mit viel Idealismus verbunden und die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit würden ineinanderfliessen. Bei der Finanzierung sei man auf Beiträge des Schweizerischen Nationalfonds, von Fachgesellschaften oder Stiftungen angewiesen. Oder eben auf Stipendien wie jenes der SAKK. Und Unterstützung des Spitals? «Die Geschäftsleitung macht das Mögliche.» So habe das Luks beispielsweise kürzlich eine neue Forschungsstiftung gegründet.

Immerhin: In der Urologie macht es laut dem Chefarzt bezüglich Forschung keinen Unterschied, ob das Luks ein Unispital sei oder eben nicht. Auch Schwierigkeiten wegen des Spannungsverhältnisses zwischen der Schweiz und der EU gibt es laut Agostino Mattei nicht. «Wir arbeiten ja nicht mit den Ländern zusammen, sondern mit den Institutionen. Hier funktionieren die Netzwerke hervorragend.» Davon dürfte auch Luca Afferi profitieren. Er träumt zwar noch nicht von einem bestimmten Trikot, aber nach der Ausbildung wird er auf dem Transfermarkt begehrt sein.

