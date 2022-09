Tennisstar Der Maestro und die Marroni – das waren Roger Federers Besuche in der Zentralschweiz Der zurückgetretene Tennisstar war während seiner langen Karriere mehrmals in Luzern zu Gast. Als Jungspund mit dem Discman und als Weltstar auf Marketing-Tour. Salome Erni Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.06 Uhr

«Ich war hin und weg und ganz nervös»: Ginge es nicht uns allen so, würde plötzlich Roger Federer vor uns stehen und ein Päckli Marroni kaufen? Was nach kühnen Träumen in unruhigen Nächten tönt, passierte der Luzerner Marroniverkäuferin Dashka vor zweieinhalb Jahren. Denn der Maestro flanierte mit seiner Familie durch die Altstadt und kaufte sich bei ihr einen Leckerbissen.

Dashka verkaufte im November 2020 ihre Marroni an die Familie Federer. Leserbild: PilatusToday

Der Jungspund mit den CDs im Sack

Die Nervosität wäre heute kaum geringer, nur weil Federer seinen Rücktritt bekanntgab. Doch der Basler Tennisstar war schon in Luzern zu Gast, bevor er 1998 seine Profikarriere begann. Bereits damals wurden dem Jungspund bewundernde Blicke zugeworfen. Man dachte sich, dass dieser Teenager einst zu den ganz Grossen zählen werde.

Der junge Federer, damals zarte 17 Jahre alt, spielte für die Basler Old Boys gegen den Tennisclub Luzern Lido. In den Pausen spazierte er mit offenen Schnürsenkeln über die Lidowiese, den Discman im Ohr und einen grossen weissen Plastiksack dabei, etwas zerknittert. Der Inhalt: Haufenweise CDs, die er mit seinen Tennis-Freunden am Rand des Spielfelds austauschte.

Auf dem Tennisplatz habe sich das junge Tennistalent nach zwei verlorenen Spielen impulsiv gezeigt. Ein damaliger Zuschauer erzählt, wie Federer seinen Schläger wie einen Frisbee über das Feld schleuderte und dieser kurz vor dem Schiedsrichter aufprallte – was prompt eine Verwarnung gab.

Auch als Wimbledon-Sieger war Federer noch in Luzern anzutreffen, gab Autogrammstunden im Tennisclub Lido und liess sich vor dem Hotel Seeburg ablichten.

Der Wimbledon Sieger gibt Autogramme im Tennisclub Lido. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 14. Juli 2003)

Damals noch mit langen Haaren: Federer posiert für ein Porträt. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 14. Juli 2003)

Federer im Marketing-Einsatz

Ausserdem spielte der bereits etablierte Star mit DJ Bobo Tennis in der Luzerner Swiss-Life-Arena. Der Hintergrund dieses ungewöhnlichen Aufeinandertreffens: Beide Stars hatten Sponsoringverträge mit Emmi.

Zwei Stars auf zwei Stühlen: Roger Federer und DJ Bobo trafen sich in der Luzerner Swiss-Life-Arena. Bild: Alexandra Wey (Luzern, 16. Juni 2003)

2004 lancierte das Unternehmen eine Autogrammstunde mit Federer im Emmencenter. Mit von der Partie war unser Sportredaktor Daniel Wyrsch, der das Interview mit dem Star führen durfte. Er habe damals Glück gehabt, sagt Wyrsch, denn eigentlich wäre das Gespräch Sache des LZ-Sportchefs gewesen. Doch just an diesem Abend feierte dieser den 10. Hochzeitstag und Wyrsch durfte zum Termin ausrücken.

Im Emmen-Center warteten jedoch nicht wie geplant 500, sondern 2000 Menschen. Nach einem kurzen Vorgespräch mit Roger und Mirka ging es auf die Bühne. Wyrsch sagt:

«Das Gespräch mit Federer ist ein Highlight meiner journalistischen Karriere.»

Dabei sei der Tennisspieler gewohnt zuvorkommend gewesen, ein «total flotter Typ».

LZ-Reporter Daniel Wyrsch erinnert sich noch gut an dieses Gespräch mit Roger Federer im Emmen-Center. Bild: Alexandra Wey (Emmen, 14. Oktober 2004)

Melancholischer Federer auf dem Bürgenstock

Punkto Marketing kehrte Federer in die Zentralschweiz zurück. 2018 drehte er für den deutschen Gepäckhersteller Rimowa einen Werbespot auf dem Bürgenstock. Zu sehen ist der Vierwaldstättersee, zu hören ein fiktives (und reichlich kitschiges) Voiceover zwischen Federer und seinem Vater.

Der Werbespot der deutschen Gepäckmarke Rimowa.

Mit der Familie ganz privat unterwegs

2020 war Federer dann ganz privat in Luzern unterwegs, besuchte den Gletschergarten und kaufte die eingangs erwähnten Marroni für sich, Frau Mirka und die Kinder. Gletschergarten-Direktor Andreas Burri liess es sich wie zahlreiche Fans nicht nehmen, mit dem Star zu posieren:

Perfektion auf dem Stoos

Roger Federer ist seit 2021 auch das Gesicht von Schweiz Tourismus – und klischiert schweizerischer als Federer auf dem Stoos bei Sonnenuntergang geht kaum, da hat die damals lancierte Plakatkampagne wohl recht.

Wirbt künftig auch in offizieller Mission in aller Welt für die Schweiz: Tennisprofi Roger Federer ist Partner von Schweiz Tourismus. Bild: PD

Ein neuer Spielplatz für Emmer Kinder

Und schliesslich war Federer erst kürzlich in der Zentralschweiz. Im Juni weihte er einen Spielplatz bei der Schule Emmen ein, den seine Stiftung Roger Federer Foundation mit 44'000 Franken unterstützte. Ankündigen durfte die Schule Emmen den Stargast nicht, ein zu grosser Andrang wurde befürchtet. Intern wurde dem Überraschungsbesuch deshalb ein Codenamen verliehen: Spongebob. Über diesen Geheimnamen zeigte sich Federer in Emmen überrascht.

Dass ihn sein Götti «Rogi» nennt, dürfte dem berühmten Göttibueb aber bekannt sein. Arthur Dubach, der stolze Götti, kommt aus Meggen und sagt nach dem Rücktritt von Federer gegenüber Tele 1: «Ich war ein Moment sprachlos, als sein Vater mich anrief. Ich spüre eine Leere in mir.»

Denn der Federer-Fan war an jedem Grand-Slam-Turnier einmal dabei und spricht von «unglaublichen Momenten, die mir niemand mehr nehmen kann». Dubach wünscht seinem Göttibueb in Zukunft mehr Zeit für die Familie und gute Gesundheit. Und wir sagen: Roger, du bist gemeinsam mit deiner Familie bei uns in Luzern herzlich willkommen.

