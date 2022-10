Theater Horwer betreten mit Sketchabend neues Terrain Aus der Not heraus entschied sich die Theatergesellschaft Horw, ein neues Konzept auf die Bühne zu bringen. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 27.10.2022, 16.46 Uhr

Madame Mystère schaut in die Glaskugel. Bild: Yvonne Imbach (Horw, 20. Oktober 2022)

Die Freude und Unbeschwertheit zurückbringen will die Theatergesellschaft Horw mit einem bunten Potpourri aus Sketchen. Am Freitagabend feiert die neue Produktion Premiere im Pavillon Seefeld. Eigentlich ansonsten der Proberaum der Theaterleute, entpuppt sich der kleine, gemütliche Raum als ideale Bühne für die zwölf kurzen, in sich geschlossenen Geschichten.

Mit «smile@horw» zeigen die Horwer zum zweiten Mal in Folge eine eher kleine Produktion und verzichten erstmals in der 50-jährigen Vereinsgeschichte auf ein durchgängiges Stück. Der langjährige Regisseur Beat Gärtner verriet anlässlich eines Probebesuchs die Hintergründe: «Uns fehlten tatsächlich Spielerinnen und Spieler, als wir in der Stückwahl-Phase waren. Und die unsichere Coronalage kam hinzu. So entschieden wir uns, schmaler zu budgetieren und uns mit einem Sketchabend auf neues Terrain zu wagen.»

Für Turbulenzen sorgt eine Selbsthilfegruppe

Das Publikum darf sich auf ein Dutzend witziger Mini-Einakter freuen, die Beat Gärtner zusammengestellt hat. Namhafte Autoren wie etwa Hans Gmür oder Jürg Schneider stecken hinter den Texten. Das «Kafichränzli» dreht sich um Tratsch und Klatsch und hält der Gesellschaft wunderbar den Spiegel vor.

Madame Mystère wiederum entpuppt sich als heiratswillige Frau, die vor keinem Trick zurückschreckt, unter die Haube zu kommen. Für Turbulenzen schliesslich sorgt eine Selbsthilfegruppe für Phobikerinnen und Phobiker, deren Ängste sich in die Quere kommen.

Schnelle, gut einstudierte Wechsel und ein natürliches Spiel der sechs Spielenden vor einer minimalen Kulisse sorgen für einen kurzweiligen Abend.

Hinweis: Premiere 29. Oktober, weitere Aufführungen bis 13. November. Im Pavillon Seefeld, Horw. Infos und Vorverkauf: www.tgh.ch

