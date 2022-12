Theater Marbach spielt «Chreschte’s Gheimnis»

«Chreschte’s Gheimnis» ist der Titel des neuen Stücks, das der Theaterverein Marbach seit September in rund 35 Proben einstudiert hat und heute Premiere feiert. Das Volksstück beinhaltet drei Akte lang alles, was sich das Publikum von einer richtig guten Geschichte nur wünschen kann.

Die Charaktere sind klar gezeichnet und erzählen von Gier, Lügen, Sehnsüchten, aber auch von Liebe, Wahrheit und einem glücklichen Ende.

Dass das Marbacher Ensemble so präzise und überzeugend in die verschiedenen Rollen schlüpfen kann, ist sicher auch der tollen Arbeit des Masken- und Frisurenteams zu verdanken. Tatsächlich erkennt man die Spielenden auf dem privaten Foto im Programmheft erst nach sehr genauem Hinschauen.

Wie der Titel verrät, geht es in der Geschichte um ein Geheimnis: Vor zwanzig Jahren brannte die Sägerei von Paul Schmid. Sein Bruder Hans hatte in der verhängnisvollen Nacht zu viel getrunken und wurde als Brandstifter beschuldigt. Um dem Gefängnis zu entgehen, flüchtete er ins Ausland. Der langjährige Mitarbeiter Chrischte bewahrt seither ein grosses Geheimnis. Mutter Rosa spürt, dass ihr Hans noch lebt, auch wenn Paul ihn inzwischen für tot erklären liess: «Eine Mutter weiss es besser und spürt das», ist Rosa überzeugt. Der Besuch einer feinen Dame aus der Stadt mit ihrem Ehemann sorgt schliesslich dafür, dass die Masken fallen und Wahrheiten ans Licht kommen.

In Marbach hätte das fesselnde Stück schon 2020 gespielt werden sollen, dies als Jubiläumsstück. Doch der 30. Geburtstag des Vereins fiel wegen Corona ins Wasser, und zwar gleich für zwei Jahre. Nun feiere man das Jubiläum halt dieses Jahr, berichtete Heinz Lötscher, der zum siebten Mal Regie führt. «Bei uns hat es sich bewährt, zu zweit die Leitung zu übernehmen. Mit Corinne Lötscher konnten wir eine langjährige Spielerin für diese Aufgabe gewinnen.»

Diese hatte keine grossen Vorstellungen, was auf sie zukomme. «Heinz nahm mich mit auf diese spannende Reise und ich bin begeistert, wie viel Engagement alle bewiesen haben.» Bemerkenswert ist die spürbare Harmonie unter den Mitgliedern. Darunter sind Eheleute, Geschwister, Eltern und ihre Kinder – das macht die Atmosphäre sicherlich familiär und den Theaterbesuch zum Genuss.

Am Samstag, 17. Dezember, wird um 13.30 und 20 Uhr gespielt. 26. und 31. Dezember, je 20 Uhr. An Silvester mit Sketch «Dinner For One» kurz vor Mitternacht. Gemeindesaal. Reservation unter: reservation-theater-marbach@bluewin.ch