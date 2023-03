Theater Mauensee Ein Mordfall mit Leiche muss her Charme, Witz und schwarzer Humor sind die Zutaten dieser herrlichen Kriminalkomödie. Yvonne Imbach 20.03.2023, 18.56 Uhr

Der Blick zum Nachbarn macht die Frauen zu verliebten Teenagern. Bild: Yvonne Imbach (Mauensee, 17. 3. 2023)

Hildegard – Inhaberin einer WG für «in die Jahre gekommene Damen» – und deren fünf Mieterinnen, sind (un-)sterblich in den gut aussehenden Junggesellen verliebt, der im Haus schräg gegenüber wohnt. Sobald Kriminalhauptkommissar Denis Finn zu Hause ist und seine Fitnessübungen am Fenster macht, verbringen die Damen ihre Zeit damit, ihn durch ein Fernglas zu beobachten.

«Die Muskeln sind so schön!», seufzt die eine, während die andere endlich auch das Fernglas in die Hand bekommen will: «Sei nicht so giggerig!», lautet ihr giftiger Kommentar.

«Der Mann ihrer inkontinenten Träume»

Doch irgendwann reicht es den sechs durchaus liebenswerten Damen nicht mehr, «den Mann ihrer inkontinenten Träume» aus der Ferne anzuschmachten. Sie wollen «ihren» Herrn Finn persönlich kennen lernen und überlegen gemeinsam, wie sie ihn in ihr Haus bekommen können. Ihr Plan ist bestechend einfach – sie brauchen einen Mordfall mit Leiche! Dann muss Herr Finn ermitteln.

Tatsächlich liegt in der nächste Szene eine der Bewohnerinnen tot auf dem Sofa. Es ist Elisabeth, die von den fünf anderen Damen mit letzten Geschenken wie Perlenkette oder Pelzkragen beschenkt wird. Die Trauer ist überschaubar, von Schock keine Rede. Viel grösser dafür die Aufregung: Der attraktive Nachbar kommt tatsächlich mit seinem Assistenten Kramer und startet mit seinen Ermittlungen.

Die Damen betrachten die tote Elisabeth. Bild: Yvonne Imbach (Mauensee, 17. 3. 2023)

Finns Entsetzen wächst mit jeder Befragung: Die Damen geben offen und völlig entspannt zu, dass Elisabeth wohl ermordet wurde, vermutlich war Rattengift in ihrem Tee. Wo Finns immer umfassendere Ermittlungen schliesslich enden, wird hier nicht verraten. Noch drei Mal ist das Stück zu sehen.

Frauen altern authentisch um Jahre

Die Theatergruppe Mauensee präsentierte die Kriminalkomödie «De Elefant im Porzellanlade» von Charles Bernard Gilford am Samstag dem Premierenpublikum. Die Dialoge zeigen rabenschwarzen britischen Humor, gepaart mit dem naiven und oftmals fast verrückt wirkenden Charme der Damen. Die Spannung bleibt hoch, die zehn Spielerinnen und Spieler zeigen eine sehr gute Leistung.

Tatsächlich sind die sechs Spielerinnen, welche die «Golden Girls» darstellen, zwischen 35 und 60 Jahre alt. Es stimmen nicht nur Maske und Kostüme, auch die Bewegungen, die ganze liebevoll entworfene Kulisse mit Schaukelstuhl und Häkeldecken lassen die Frauen authentisch um Jahre altern.

Regie führte Gabi Lüthy. Sie hat das Ensemble mit fast fünfzig Proben zur Bühnenreife gebracht und schwärmt: «Es ist ein super Stück, alle sind begeistert. Die herzigen alten Frauen muss man einfach gerne haben!»

Hinweis Aufführungen am 22./24.und 25. März, jeweils um 20 Uhr, Mehrzweckhalle Mauensee. Reservation unter: www.theatergruppe-mauensee.ch