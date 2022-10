Theater Rain Hugo Meiers Doppelleben droht aufzufliegen Zwei Ehefrauen, die nichts voneinander wissen und ihre Kinder, die sich ineinander vergucken – im Theater Rain geht es turbulent zu und her. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hugo Meier (Urs Fanger) ist nicht nur der Vater von Jenny (Gina Baldelli). Bild: Yvonne Imbach (Rain, 24. Oktober 2022)

Hugo Meier ist Ehemann, Vater, Taxifahrer und der geschickteste Lügner zwischen Rain und Sursee. Denn unter dem Deckmäntelchen «Tages- und Nachtschicht» pendelt er in Wirklichkeit zwischen den Gemeinden hin und her. In Sursee ist er nämlich mit Monika verheiratet und hat mit ihr die Tochter Jenny. In Rain heisst seine andere Ehefrau Brigitte, der gemeinsame Sohn Tommy.