Plötzlich zwei Millionen im Sack: Wie ein Biedermann gefährliche kriminelle Energie entwickelt Eine verwechselte Aktentasche und viele verzwickte Situationen bringen einen braven Büroangestellten zur Verzweiflung. Die Theatergruppe Schenkon bringt das Spiel «Verruckts Gäud» mit viel Energie auf die Bühne. Hannes Bucher 14.10.2022, 15.15 Uhr

Der Büroangestellte Heinz Binder (links, gespielt von Ignaz Baumgartner) mit Wachtmeister Rüfenacht (Beat Wechsler) von der Theatergruppe Schenkon im Stück «Verruckts Gäud». Bild: Dominik Wunderli (Schenkon, 12. OKtober 2022)

So schnell gerät ein bisher braver Büroangestellter auf Abwege. Heinz Binder ist im Bus auf dem Heimweg, ergreift seine Aktentasche, steigt aus, geht nach Hause. Dort dann die Überraschung: Nicht seine Bürounterlagen befinden sich in der Tasche, sondern ein grosses Bündel Banknoten – zwei Millionen Franken. Binder hat versehentlich eine fremde Tasche mitgenommen. Was nun? Zur Polizei gehen, den rechtmässigen Besitzer finden?

Nichts dergleichen. Im bisher unbescholtenen Mann meldet sich eine Menge krimineller Energie. Ab mit Frau und Geld nach Spanien, so sein spontaner Plan. Wenn dann seine Frau mitkäme!

Und gleich noch ein Unglück im vermeintlichen Glück: Heinz Binder feiert Geburtstag und seine Frau hat Freunde eingeladen. Diese stehen vor der Tür. Alles läuft schief – erst recht, als auch noch ein korrupter Kantonspolizist und eine Kriminalkommissarin auftauchen. Diese berichten, dass ein aufgefundener Toter als «Heinz Binder» identifiziert worden sei.

Probenbesuch zeigt: Alle bereits im Element

«Verruckts Gäud», so heisst das Spiel, womit die Theatergruppe Schenkon diesen Sonntag im Begegnungszentrum Premiere feiert. Ein Probenbesuch zeigte: Einiges musste noch im Untergeschoss improvisiert werden. «Wir konnten leider erst eine Woche vor der Premiere auf die Bühne», sagte Regisseurin Gabi Lüthy. Die Darstellerinnen und Darsteller waren noch ungeschminkt und steckten in Alltagskleidung. Doch Lüthy gefiel zumeist, was sie sah; nur die eine oder andere Stelle wollte sie noch geschliffen haben.

Viel loben konnte sie im zweiten Durchlauf an diesem Abend. Da lief es recht zügig, die Pointen sassen. Und davon gibt es eine Menge. Das Stück ist amüsant und lebt von viel Verwirrungen und verzwickten Situationen. Die Darstellerinnen und Darsteller interpretierten ihre Rollen bereits intensiv und glaubwürdig. Gerade die Hauptdarsteller. Da ist Ignaz Baumgartner, der schon viel Theater gespielt hat, aber «noch nie eine so grosse Rolle», wie er sagte. Doch Baumgartner kann der Premiere beruhigt entgegenblicken: Er überzeugt in der Hauptrolle als Heinz Binder.

Auch Andrea Gamma als Jeannette Binder lebte ihre Rolle bereits sehr souverän; ihre Mimik und Gestik im Spiel bekundeten, dass sie ganz «im Element» war.

Zum ersten Mal bei der Theatergruppe Schenkon mit dabei ist die junge Nidwaldnerin Eveline Christen. Ihre Rolle als Kriminalkommissarin behagt ihr offensichtlich. Mit ihrem Nidwaldner Dialekt bekommt diese Figur eine speziell bereichernde Note.

Der Probenbesuch zeigte: Das Stück ist reif für die Bühne im oberen Stock. Das Publikum kann sich auf ein köstliches, unterhaltsames Theatererlebnis freuen.

Infos und Tickets unter www.theater-schenkon.ch

