Theater Sempach: Eine Lehrerin wird weggemobbt

Theater Sempach Wenn Eltern sich zum Richter aufspielen Im Sempacher Schulhaus Felsenegg wird Lehrerin Sabine Müller weggemobbt – zum Glück nur auf der Bühne der Aula. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 28.10.2022, 09.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elternabend im Schulhaus Felsenegg Sempach. Sechs Personen sitzen in den Schulbänken. Brav, wie es sein soll? Keine Spur davon, und es sind auch nicht die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, vielmehr deren Eltern. Und sie sind überaus aufgebracht. Die Noten ihrer Sprösslinge sind im Keller. Der Übertritt an die Oberstufe steht an, der bedingungslos angestrebte Übertritt an die Kantonsschule gefährdet. Eine Katastrophe, insbesondere für die Eltern. «Ich habe mehr Angst vor den Noten als meine Tochter», sagt eine Mutter im Stück. Aber woher kommen die schlechten Noten? An den «so begabten Kleinen» kann es nach Elternsicht auf gar keinen Fall liegen. Es muss an den «völlig ungenügenden Leistungen» der Lehrerin liegen. Deshalb die kompromisslose Forderung: Frau Müller muss weg. Wie die Lehrerin auftritt, wird das «Verfahren» eröffnet.

Eltern stellen sich gegen die Lehrerin (rechts) und wollen, dass sie ihre Klasse abgibt. Bild: Marco Sieber (25. Oktober 2022)

Dann hält sich auch die Lehrerin nicht mehr zurück, schildert im Detail den miserablen Leistungswillen einiger Kinder, ihr teils mieses Verhalten, den Zoff, den sie untereinander austragen. Schliesslich wird die Lehrerin von ihren Gefühlen übermannt und rennt weg. Die Eltern bleiben zurück, geraten selber aneinander. Dann wird die Handtasche der Lehrerin auf dem Pult entdeckt. Ein frecher Griff in die Tasche. Die Notenliste ist drin. Welch eine Überraschung. Die Zensuren sehen ja unverhofft gut aus. Kantonsschule, wir kommen! Wie aber das Ganze wenden? Eine «neue Strategie» ist gefragt.

Blackbox in der Aula

Dieser «Elternabend» spielt sich zum Glück nicht im realen Schulzimmer, sondern in der Aula im Felsenegg Schulhaus ab. Das Theater Sempach hat diesen Ort für seine aktuelle Produktion ausgewählt. «Frau Müller muss weg» heisst das Stück von Lutz Hübner (Mundart Ueli Remund, bearbeitet von Marco Sieber). Auf der Bühne ist das Klassenzimmer als «Blackbox» eingerichtet, alles «bewusst abstrakt reduziert in diesem spezifischen Sprechtheater», sagt Regisseur Marco Sieber. Der professionelle Theaterschaffende arbeitet selbst an der Schule Sempach als Theaterpädagoge. «Kein Spielort passt zu dem Stück besser als ein Schulhaus», sagt er. Recht hat er. Das Stück bietet Anschauungsunterricht pur. «Ich habe mit dem Ensemble enorm viel über Psychologie geredet», sagt Marco Sieber: «Was geht in den Personen vor? Welche (verborgenen) Absichten treiben sie an? Wie taktieren sie?» – diese Arbeit trägt Früchte. Dies zeigt der Besuch einer Durchlaufprobe. Authentisch, intensiv agiert das ganze Ensemble. Vor kurzem musste die Rolle der Lehrerin neu besetzt werden: Carmen Frei Keiser ist eingesprungen und hat sich nahtlos in das überzeugende Gesamtensemble integriert.

Fazit: Gerade in der Zeit des aktuellen Lehrermangels bekommt das Stück eine zusätzlich brisante Note. «Wer soll in der Schule das Sagen haben, wenn nicht die Eltern?», wird im Stück gesagt. Die Premierenbesucher vom kommenden Wochenende werden dies differenzierter beantworten können.

Hinweis: Infos und Tickets: www.theater-sempach.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen