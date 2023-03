Wenn sich die Ehefrau aus dem Staub macht, endet es im Fiasko

Theaterfründa Gettnau Ultimatum endet im Fiasko Die Ehefrau hat genug vom nichtsnutzigen Ehemann und verreist: Zu Hause bricht das pure Chaos aus – Stoff für eine witzige Komödie auf der Bühne. Hannes Bucher 05.03.2023, 17.00 Uhr

Die Hausfrau ist verreist und schon fällt alles aus dem Rahmen. Szene aus dem Stück «En fascht perfekte Ehemaa» der Theaterfründa Gettnau. Bild: Hannes Bucher (Gettnau, 2. März 2023)

Nein, der Hauptprotagonist im aktuellen Dreiakter der Theaterfründa Gettnau ist alles andere als «En fascht perfekte Ehemaa». Das Stück ist zwar so betitelt, aber Peter Maurer (Martin Warth) taugt zumindest im Haushalt gar nichts. Seine Ehefrau Andrea (Eveline Christen) hat genug und verreist. Das Ultimatum: In ihrer Abwesenheit soll ihr Mann lernen, was es heisst, einen Haushalt zu führen, ansonsten lasse sie sich scheiden. Auf sich selber gestellt, ist Peter heillos überfordert. Sein Freund Christian (Willy Bättig) unterstützt ihn zwar tatkräftig, das Chaos wird aber umso grösser. Die aufsässige Schwiegermutter Käthy (Sandra Giovanoli) kreuzt auf, zwei Nachbarinnen greifen ins turbulente Geschehen ein – die überfürsorgliche Claudia Ehrlich (Helena Bättig) will dem Ungeziefer im Haus mit einem Kammerjäger (Markus Bucher) zu Leibe rücken, und die aufdringliche Diana Ragazzi (Nadja Steiger) bringt Peter in peinliche Situationen.