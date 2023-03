Theatergesellschaft Adligenswil «Help!»: Drei Stewardessen bringen die Beatles zum Fliegen Die Theatergesellschaft Adligenswil führt mit «Beatles an Bord» ein sogenanntes Comedical auf. Tolle Lieder und viele Lacher sorgen dafür, dass das Publikum abhebt. Natalie Ehrenzweig 05.03.2023, 17.00 Uhr

Die Flugbegleiterinnen Raclette, Babette und Jeanette (von links) arbeiten bei der Fluggesellschaft Jet Baguette und sorgen für Unterhaltung. Bild: Natalie Ehrenzweig (Adligenswil, 1. März 2023)

«The swiss will steal your luggage, economy is not so good any more.» Mit solchen markigen, lustigen Flugplatzdurchsagen wird das Publikum auf das neue Stück der Theatergesellschaft Adligenswil eingestimmt. Dann gilt: Fasten your seat belts! Denn in «Beatles an Bord» von Enrique Keil sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit im maroden Flugzeug von Jet-Baguette nach Paris.

Dass die Beatles beim Jungfernflug der Maschine an Bord waren, sagt viel darüber aus, wie alt das Flugzeug ist, in dem die Flugbegleiterinnen Babette, Jeanette und Raclette sich um die Gäste kümmern. Die Truppe hat aber nicht nur mit einem Leck im Tank oder einem ausgefallenen Triebwerk zu kämpfen. Dazu kommt, dass der Pilot je länger, je betrunkener ist, Raclette unter dem Mobbing ihrer Kolleginnen leidet, das Essen und die Getränke in Zürich bleiben und auf dem WC ein positiver Schwangerschaftstest gefunden wird. Die Herausforderungen meistern die Damen, in dem sie Situationen pragmatisch und mit viel Humor angehen – und den jeweils passenden Beatles-Song singen.

«Dieses Jahr wollten drei Frauen mitspielen, also habe ich ein entsprechendes Stück gesucht», erzählt Hans Peter Widmer, der für Adligenswil zum fünften Mal Regie führt. «Beatles an Bord» werde in Deutschland fleissig gespielt. «Zwar ist es natürlich etwas heikel, die Schauspielerinnen in diesem Comedical singen zu lassen, denn sie sind ja keine Sängerinnen. Aber das Kabinenpersonal will ja mit den Liedern die Reisenden von den Problemen ablenken», meint er schmunzelnd. Jedenfalls findet der Regisseur, dass die Hauptprobe gut gelaufen sei.

Wer nun schwanger von wem ist, wieso sich das Gepäckfach manchmal öffnet, ob das Flugzeug je in Paris ankommt und ob alle die Reise überleben, das erschliesst sich dem Publikum im Zentrum Teufmatt in Adligenswil. Verraten sei, dass die Flugbegleiterinnen ebenso um «Help!» rufen, wie auch zum Schluss kommen: «All you need is love».

Hinweis: Aufführungen am 10./11./17. und 18. März, jeweils 20.15 Uhr, 12. März um 17.15 Uhr, im Zentrum Teufmatt, Adligenswil, www.theateradligenswil.ch