Thermoplan Weggis Bizarre Folter-Vorwürfe sind völlig haltlos: Verfahren gegen CEO eingestellt Die abenteuerlichen Vorwürfe gegen den Chef der Weggiser Thermoplan entbehren jeder Grundlage. Das hat die Staatsanwaltschaft festgestellt. 24.03.2023, 09.34 Uhr

Die Thermoplan AG ist dieser Tage mit abstrusen Vorwürfen konfrontiert. Symbolbild (Archiv Luzerner Zeitung)

Es waren abstruse Vorwürfe, die im Sommer 2022 gegen den CEO der Weggiser Firma Thermoplan erhoben wurden: Der CEO der Firma, die unter anderem Kaffeemaschinen für Starbucks herstellt, soll mehrere Angestellte gefoltert und erpresst haben. Dies ging aus einer notariell beglaubigten Urkunde hervor, die ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Firma verfasste. Darin beschuldigte dieser den CEO Adrian Steiner, dass er ihn sowohl psychisch als auch physisch misshandelt habe, sodass er bleibende Schäden davongetragen haben. Jetzt entschied die Luzerner Staatsanwaltschaft, dass keine Beweise für die Anschuldigungen vorlägen. Sie hat das Verfahren eingestellt, wie PilatusToday berichtet.

Nachdem Kopien der Urkunde mit den Anschuldigungen an Haushalte in Weggis ausgeteilt worden sind, wurde CEO Steiner durch den Verfasser auch noch bei der Luzerner Polizei angezeigt. Bei der schriftlichen Einvernahme im August wiederholte Ersterer seine Vorwürfe. PilatusToday erhielt von der Luzerner Staatsanwaltschaft Einblick in den gesamten Prozess seit vergangenem August.

Steiner habe ihn während Jahren gefoltert. Er habe ihn physisch gequält und unter Drogen gesetzt, damit er sich nicht mehr an die Folter erinnern könne. Sein ganzes Haus sei von Steiner verwanzt und abgehört worden. Steiner habe sogar weitere Personen, unter anderem die Besitzerfamilie von Thermoplan, mit ähnlichen Massnahmen gequält. Erst im Sommer 2022 soll sich das frühere Verwaltungsratsmitglied wieder an die Taten erinnert haben – während er in einem Whirlpool badete.

«Überrascht und schockiert über Vorwürfe»

Bei der Einvernahme von Adrian Steiner im September 2022 sei dieser «überrascht und schockiert» gewesen über die Vorwürfe, die gegen ihn gemacht wurden. Er habe die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Verwaltungsrat als wertvoll und freundschaftlich erachtet. Seit dieser im Jahr 2018 sein Engagement bei Thermoplan beendete, habe Steiner keinen Kontakt mehr zu ihm gepflegt. Auch der Inhaberfamilie stand Steiner freundschaftlich gegenüber. Unverständlich und absurd war es, für ihn zu hören, dass er jene gequält haben soll.

Thermoplan wies die Vorwürfe stets zurück

Thermoplan bestritt die Anschuldigungen bereits im Sommer 2022 vehement, wie die Firma damals kommunizierte: «Wir distanzieren uns in aller Form von den genannten Vorwürfen.» Infolge der Vorwürfe gegen ihn klagte Adrian Steiner gegen das ehemalige Verwaltungsratsmitglied – unter anderem wegen übler Nachrede und Verleumdung.

Psychotische Störung diagnostiziert

Im laufenden Prozess von Thermoplan gegen den früheren Verwaltungsrat trat zutage, dass Letzterer während einer Zeit im Herbst 2022 in der Psychiatrie war. Er zeigte psychotisches Verhalten, das sich in einem starken Verfolgungswahn äusserte. Aufgrund seines Verfolgungswahns ging er Drittpersonen an und plante seine Auswanderung.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft stellte aus diesem Grund auch das Verfahren gegen Steiner ein. Denn die Vorwürfe des Gequälten erschienen wenig glaubhaft, nicht nachvollziehbar und pauschal, kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss. Sie findet keine tatsächlichen Anhaltspunkte für die Taten. Der Verfolgungswahn, der beim früheren Verwaltungsrat diagnostiziert wurde, passe dabei ins Bild. Zur Einstellung des Verfahrens wollte Thermoplan keine Stellung beziehen. Denn für sie sei die Angelegenheit schon im Sommer abgeschlossen gewesen – das jetzt sei nur die Bestätigung. (pal)