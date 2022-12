Tierschutz Influencerin Anja Zeidler muss ihren geliebten Hund Mico abgeben Als Welpe war er süss und knuddelig, doch dann vertrieb er die Katzen aus ihrem Zuhause und sorgte dafür, dass sie nichts mehr gegessen haben. Jetzt hat die Luzernerin eine schwerwiegende Entscheidung für das Tierwohl getroffen und für ihren Jagdhund ein neues Zuhause gesucht. Robino Rich 05.12.2022, 13.54 Uhr

Einige Monate ist es her, dass Influencerin Anja Zeidler und ihr Partner, Ex-Fussballer Milan Anicic, einem Strassenhund ein neues zu Hause gegeben haben. Doch nun musste das Paar ihren Hund wieder abgeben. Die beiden Luzerner adoptierten ihr vierbeiniges Familienmitglied von einer Familie, die ihn als kleinen Welpen selbst von einer Tierschutzorganisation aus Bosnien und Herzegowina vermittelt bekommen haben. In dieser Familie «lief es mit ihm aber bereits nicht gut», teilt die 28-Jährige in einer Instagramstory ihren Fans mit.

Mit einem Lächeln erzählt die Influencerin ihren Fans von der schweren Entscheidung, ihren Hund Mico abgeben zu müssen. Bild: Anja Zeidler Instagram

Ihr Jagdhund Mico wuchs also im Sommer in der berühmten Familie Zeidler-Anicic zu einem starken, wilden Rüden heran und vertrieb zunehmend die bereits seit Jahren im Haushalt lebenden Katzen aus ihrem Zuhause. Zeidler erklärt, dass «unsere Katzen nichts mehr gegessen hatten und nicht mehr nach Hause gekommen sind». Mehrere Hundeschulen und Hundetrainer konnten bei diesem Problem nicht helfen, schliesslich sei es «als Jagdhund einfach sein natürlicher Instinkt».

Die Lösung wohnt 20 Minuten entfernt

Mico und sein Bruder durften bereits die Familienferien zusammen verbringen Bild: Anja Zeidler Instagram

Micos Bruder, so erzählt sie weiter, lebe bei einer anderen Familie, nur 20 Minuten von ihnen entfernt und war seine Ferienfamilie. In dieser Zeit habe sich Zeidler jedoch «mit einem lachenden und weinenden Auge» eingestehen müssen, dass es «ihm dort besser geht» und es das Leben ist, «das Mico braucht». Ganz ohne Katzen und kleinen Kindern, dafür aber mit gleich gesinnten Spielkameraden.

«Schweren Herzens» haben sich die beiden Influencer nun dazu entschieden, ihren Vierbeiner an diese Familie abzugeben und ihn in Zukunft immer wieder zu besuchen. Ihre Story beschliesst die Influencerin mit einer wichtigen Botschaft: «Ich glaube, dass Hundebesitzerinnen und Besitzer... ...immer überlegen müssen, was das Beste für den Hund ist».

Ihre Fans trösten die 28-Jährige mit positivem Feedback und schreiben ihr zum Beispiel «finde die Entscheidung sehr gut!» oder «sagen zu können, dass man dem Hund nicht mehr gerecht werden kann, ist eine Entscheidung, die grosse Stärke erfordert!»