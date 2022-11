Egolzwiler Gemeinderat Willi Geiser ist unerwartet verstorben

Todesfall Egolzwiler Gemeinderat Willi Geiser-Hodel ist überraschend verstorben Im Alter von 62 Jahren ist der Egolzwiler Schulverwalter verstorben. Während zwölf Jahren hatte der Mitte-Politiker die Egolzwiler Exekutive mitgeprägt. 07.11.2022, 21.38 Uhr

Willi Geiser-Hodel war Mitte-Gemeinderat in Egolzwil. Bild: PD

Willi Geiser-Hodel ist am 3. November im Alter von 62 Jahren unerwartet verstorben. Der Egolzwiler Mitte-Gemeinderat war seit 2010 für das Ressort Bildung verantwortlich und habe die Schule «zu dem gemacht, was sie heute ist». Das schreibt die Gemeinde Egolzwil in der Todesanzeige.