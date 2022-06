Toni's Zoo in Rothenburg «Im Zoo geht mir das Herz auf» – Conny Röösli führt das Lebenswerk ihres Vaters weiter Nach dem Tod von Toni Röösli im vergangenen Dezember ist nun seine Tochter im Zoo in Rothenburg Co-Chefin. Dabei spielt auch ein Versprechen eine Rolle, das sie ihm gegeben hat. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es waren traurige Nachrichten, die im Dezember vergangenen Jahres die Runde machten: Toni Röösli war einem Krebsleiden erlegen. Der 72-Jährige hinterliess sein Lebenswerk: Toni's Zoo in Rothenburg. Nun ist die Nachfolge geregelt, wie seine Tochter Conny Röösli gegenüber unserer Zeitung sagt. Sie selber sprang in den vergangenen Monaten ein, damit der Betrieb weiterlaufen konnte. Und sie wird dem Zoo erhalten bleiben als Stiftungsrätin der Stiftung Toni's Zoo. Der Betrieb gehört nach dem Ableben von Toni Röösli nun dieser Stiftung.

Conny Röösli füttert einen Totenkopfaffen in Toni's Zoo. Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 2. Juni 2022)

Toni Röösli hatte noch zu Lebzeiten zunächst selber einen Nachfolger als Zoodirektor eingesetzt. Doch klappte die Zusammenarbeit nicht wie gewünscht, weswegen dieses Jahr eine neue Lösung hermusste. Zwar konnte noch kein neuer Zoodirektor verpflichtet werden, doch ist die wichtigste Frage – diejenige der dreiköpfigen Leitung des Stiftungsrats (siehe Kasten) – nun geklärt, wie Conny Röösli sagt. Die 44-Jährige habe ihrem Vater versprochen, dafür zu sorgen, dass der Zoo in seinem Sinne weitergeführt und nicht verkauft wird, was nun der Fall sei. Denn:

«Der Zoo ist das Vermächtnis meines Papis. Er hat enorm viel Herzblut hineingesteckt.»

Sommer sieht vielversprechend aus

Früher ist Conny Röösli laut eigenen Aussagen meistens «nur» als Besucherin in den Zoo gegangen. Nun setzt sie sich mit Leib und Seele für ihn ein. Das merkt, wer mit ihr durch die Anlage spaziert. «Wenn es mir mal nicht gut geht, komme ich in den Zoo und mir geht das Herz auf. Ich habe jedes einzelne Tier gerne.» Dabei ist sie sich auch nicht zu schade, selber Hand anzulegen, wo es gerade nötig ist. So füttert sie auch gerne mal das Zebra, schaut bei den Affen nach dem Rechten oder fachsimpelt mit den Tierpflegern.

Auch Kamele gibt es in Rothenburg zu bestaunen. Bild: Boris Bürgisser

(2. Juni 2022)

Nach schwierigen Monaten, als die Nachfolgeregelung nicht klar war, kann die Rothenburgerin nun nach vorne blicken:

«Wir sind sehr optimistisch, was die Zukunft des Zoos betrifft.»

Im Frühling habe man sehr gute Besucherzahlen gehabt, und auch für den Sommer sehe es vielversprechend aus. «Die Führungen für den Juni sind bereits restlos ausverkauft», sagt sie.

Ein australischer Laufvogel soll nach Rothenburg kommen

Mittel- und langfristig gibt es verschiedene Pläne, wie der Zoo weiterentwickelt werden könnte. So soll das Affengehege beim Eingang vergrössert und renoviert werden: «Ziel ist, den Lebensraum der Affen natürlicher zu gestalten», erklärt Conny Röösli. Zudem gebe es die Idee, Land dazuzukaufen und den Zoo so zu vergrössern. «Dann könnten wir die Wildtiere, also etwa die Geparde, in ein neues Areal umsiedeln und das alte für andere Tiere nutzen.» Nun gelte es zu schauen, was machbar ist.

Conny Röösli ist fasziniert von den Geparden in Toni's Zoo. Bild: Boris Bürgisser

(2. Juni 2022)

Möglicherweise gibt es im Zoo auch bald ein weiteres exotisches Tier zu bestaunen: Ein Emu soll nach Rothenburg kommen. Der fast zwei Meter grosse Laufvogel aus Australien hat es Conny Röösli angetan: «Ich finde, das ist ein besonderes Tier – und man sieht es nicht in jedem Zoo.»

Fachkräftemangel auch im Zoo

Aber nicht nur die Tiere beschäftigen die Tochter von Toni Röösli: Wie so viele andere Unternehmen schlägt sich auch der Rothenburger Kleinzoo mit dem Fachkräftemangel um. «Früher haben wir auf eine Stelle diverse gute Bewerbungen erhalten. Heute ist es enorm schwierig, ausgebildete Tierpfleger zu finden», sagt sie. Auch andere Zoos hätten Mühe, genügend Fachkräfte einzustellen.

«Doch ich bin keine Schwarzmalerin. Ich sehe die Lage gerne positiv.»

Sollte sie trotzdem mal Sorgen haben, geht sie einfach zu den Tieren: «Dann geht es mir gleich wieder besser.»

Auch bei den Kleinsten beliebt: Toni's Zoo in Rothenburg. Bild: Boris Bürgisser

(2. Juni 2022)

Affen, Krokodile und Geparden 1991 begann Toni Röösli in Rothenburg als Hobby, einen Kleinzoo aufzubauen. Er wollte damit ursprünglich seine Fähigkeiten als Gartenbau-Spezialist aufzeigen und der Bevölkerung mit einem Erlebnis-Kleintierpark diverse Tierarten näherbringen. 1995 wurden ein Sponsoren- und ein Gönnerclub gegründet. Der Zoo wurde bekannter und konnte schon bald Tausende Gäste pro Wochenende begrüssen. Mittlerweile gehört der Zoo der Stiftung Toni's Zoo. Diese stellt sicher, dass Toni Rööslis Lebenswerk fortgesetzt und nicht verkauft wird. Conny Röösli hat Einsitz im Stiftungsrat, Vizepräsident ist Rechtsanwalt Thomas Räber und als Präsident amtet René Bucheli. Sieben Angestellte zählt Toni's Zoo, gut 400 Tiere sind auf dem Areal zu finden. Von Affen über Krokodile bis hin zu Kamelen, Zebras und Geparden können Besucherinnen und Besucher unterschiedlichste Tiere von nächster Nahe begutachten und einige wenige von ihnen auch streicheln. (mst)