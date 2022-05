Vitznauerhof zum besten Nice-Price-Ferienhotel gewählt

Tourismus Der «Vitznauerhof» ist «kaum zu übertreffen»: So bewertet ein Experte die Zentralschweizer Hotels Im alljährlichen Rating der «Sonntags-Zeitung» können die Zentralschweizer Vertreter überzeugen. Einen Spitzenplatz gibt es gar in der Kategorie Nice-Price-Ferienhotel. 30.05.2022, 14.10 Uhr

Der «Vitznauerhof» steckt gemäss Rating «voller toller Überraschungen». Bild: Nadia Schärli

Als «Ferienparadies der Superlative», so wird der «Vitznauerhof» in Vitznau angepriesen. Die lobenden Worte stammen vom Hotelexperten Karl Wild und seinem Team, zu lesen sind sie im Hotelrating der aktuellen «Sonntags-Zeitung».

Wild arbeitet als Publizist, Hotel- und Restauranttester in Langnau am Albis, sein alljährliches Rating umfasst Lokalitäten in der ganzen Schweiz. Gemäss seiner Einschätzung kann das Haus mit vier Sternen seinen Spitzenplatz in der Kategorie Nice-Price-Ferienhotel erneut verteidigen – nach wie vor stecke es nämlich «voller toller Überraschungen».

Besonders hervorgehoben wird dabei die Arbeit von Raphael Herzog, der den «Vitznauerhof» vor vier Jahren übernommen hat und seither mit seinem jungen und aufgestellten Team «von Erfolg zu Erfolg» renne. So sei der vergangene Sommer der «beste ever» gewesen – verantwortlich dafür sei das Ibiza-Feeling, die Kulinarik, die Romantik und die Events. All das sei «kaum zu übertreffen», so das abschliessende Fazit.

Auch das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa kann einmal mehr überzeugen

Doch der «Vitznauerhof» ist nicht alleine: Zu finden sind in der gleichen Kategorie weitere Vertreter aus der Zentralschweiz. So folgt auf dem elften Platz das Radisson Blu Hotel Reussen in Andermatt. Im Viersternehotel seien all die Personen gut aufgehoben, welche die Urner Alpen und das Gotthardmassiv entdecken wollen. Von Rang 14 auf Rang 20 fällt wiederum das Romantik Hotel Beau Rivage in Weggis.

Das Radisson Blu Hotel Reussen. Bild: Soeren Dam Thomsen

Unterteilt wurde das Rating in die weiteren Kategorien: Ferienhotels, Stadthotels, Familienhotels und Wellnesshotels. In letztgenannter Kategorie schafft es das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa als einziger Zentralschweizer Vertreter in die Ränge.

«Langsam erhält das Hotel auch so etwas wie eine Seele», heisst es im Bericht. Dementsprechend verbesserte sich das Hotel im Vergleich zum Vorjahr und rückte vom dritten auf den zweiten Platz vor – noch 2019 belegte es den Spitzenplatz.

Das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa. Bild: Pius Amrein

Bei den Ferienhotels sicherte sich wiederum das «The Chedi» aus Andermatt den dritten Rang. Angepriesen wird der Sieger aus dem Jahr 2018 als «wunderbare Welt für Lebenskünstler und Geniesser».

Auf dem 11. Platz folgt mit dem Park Hotel Vitznau auch schon das nächste Hotel aus der Zentralschweiz. Neu im Spiel ist der Engelberger «Kempinski Palace» auf Rang 13. So wird denn auch dessen General Manager, der Norweger Andreas Magnus, als «Newcomer des Jahres» betitelt. Eröffnet wurde der «Alpenpalast der Superlative» im Juni des vergangenen Jahres.

Magnus sei dabei einer der innovativsten Köpfe innerhalb von «Kempinski», wie es im Rating heisst. Er sei einer, der vom ersten Tag auf die Zusammenarbeit mit lokalen Geschäften und Organisationen gesetzt habe. Dies «vom Kloster über die Käserei bis zu den Skischulen».

Zwei Luzerner unter den 20 besten Stadthotels

Auch unter den 20 besten Stadthotels der Schweiz finden sich zwei Vertreter aus Luzern: Es sind dies das «The Hotel» (wie im vergangenen Jahr Rang 13) sowie das Art Deco Hotel Montana (von Rang 15 auf Rang 19). Bei den Familienhotels kann mit dem «Swiss Holiday Park» aus Morschach derweil ein Vertreter aus dem Kanton Schwyz punkten. (lga)

Das sind die Sieger der jeweiligen Kategorien Ferienhotel: «Castello del Sole», Ascona

Wellnesshotel: «Grand Resort Bad Ragaz», Bad Ragaz

Stadthotel: «The Dolder Grand», Zürich

Nice-Price-Ferienhotel: «Vitznauerhof», Vitznau

Familienhotel: «Albergo Losone», Losone

Hotel des Jahres: «Le Grand Bellevue», Gstaad