Tourismus Die «Bergsonne» auf der Rigi erstrahlt in neuem Glanz André Niedermann hat das Hotel und Restaurant auf Rigi Kaltbad übernommen und umfassend saniert. Die Arbeiten hat er selber bezahlt. Die Nachwirkungen der vielen Pächterwechsel beschäftigen ihn jedoch immer noch. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 10.02.2023, 11.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur ein paar wenige Menschen setzen sich an diesem nebligen Mittwochmorgen in die Gondelbahn ab Weggis. Doch für sie lohnt sich die Fahrt allemal: Die Gondel taucht durch das Nebelmeer – und es bietet sich ein Anblick, der gleich die Stimmung hebt. Die Sonne beleuchtet die wunderbare Winterlandschaft auf Rigi Kaltbad. Und über den anderen Häusern thront das Hotel Bergsonne auf der Anhöhe.

Das Hotel Bergsonne Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. Januar 2023)

Früher gehörte die «Bergsonne» Willy und Dorly Camps, welche sich mit Spitzengastronomie über die Kantonsgrenzen hinaus einen guten Ruf erkocht hatten. Doch dieser Ruf ist inzwischen ramponiert. 2019 übernahmen die beiden deutschen Investoren Thomas Pfirrmann und Jörn Gatermann das Steuer. Ihr erster Pächter sprang nach kurzer Zeit wieder ab.

2020 verwandelte Grüne-Kantonsrat Urban Frye die «Bergsonne» in ein Klanghotel. Das Konzept: Musikerinnen und Musiker arbeiten tagsüber im Hotel und geben am Abend ein Konzert. Doch auch hier wurde der Pachtvertrag nach eineinhalb Jahren aufgelöst, da keine nachhaltige Lösung in Bezug auf die Sanierung zwischen den Parteien gefunden werden konnte. Danach wurde es still um die «Bergsonne».

Hotelier, Dozent und Unternehmer

Mittlerweile ist wieder Leben in das 1934 erbaute Haus gekehrt – dank André Niedermann. Der studierte Hotelier und Ökonom hat es im Juni 2022 als Pächter wiedereröffnet. «Als ich sah, dass die ‹Bergsonne› frei ist, hat mich die Aufgabe gereizt. Sie hat viel Potenzial», sagt Niedermann.

André Niedermann auf der Terrasse der «Bergsonne». Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. Januar 2023)

Nun ist der St. Galler mit taiwanesischen Wurzeln jeweils an den Wochenenden im Hotel anzutreffen. Unter der Woche arbeitet er als Dozent an einer Hochschule mit dem Kompetenzschwerpunkt auf digitale Transformation und Business Model Innovation. Ausserdem ist er Unternehmer: Er ist Generalimporteur des Lastenradherstellers «Babboe», eine Firma, die er wie seine eigene «Gummibärchen-Fabrik» betreibt. Seiner Meinung nach müsse ein Dozent auch aus der Praxis erzählen können. Zusammen mit seiner Frau besitzt er auch noch ein Aparthotel am Hallwilersee. Zu viel werde ihm das nicht, sagt er locker, und zeigt sich unbeeindruckt vom ständigen Klingeln seines Handys.

Seit seiner Übernahme hat Niedermann viel Energie in die «Bergsonne» gesteckt und das ganze Gebäude saniert. Mittlerweile ist das Restaurant kaum mehr wiederzuerkennen. Helles Holz dominiert den Raum, es gibt neue Bodenbeläge, stückweise sind Steinmauern eingebaut.

Blick in das Restaurant Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. Januar 2023)

Auch die 18 Hotelzimmer hat er aufgehübscht und die Ausstattung teilweise erneuert. «Ich wollte den Charakter des Hauses ändern und habe den Chalet-Chic-Stil in allen Räumen durchgezogen», sagt er. Nun würden noch die Details und etwas Deko fehlen.

Blick in ein Hotelzimmer Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. Januar 2023)

Für die Sanierung kam er selber auf

Die Sanierung hat er sich einiges kosten lassen, einen Betrag will er nicht nennen. «Die Eigentümer wollten einen Vertrag, bei dem der Mieter für alle Ausgaben aufkommt. Daher haben sie bei den Sanierungen nichts übernommen.» Doch diese seien nötig gewesen. Der 52-Jährige sagt: «Viele Geräte sind lange nicht gewartet worden. Als Erstes habe ich gleich die Sicherheitsanlage revidieren lassen. Ich habe bei der Übernahme unterschätzt, wie schlimm der Zustand des Hauses wirklich war.» Trotzdem wollte er die Investition riskieren.

Über die Vorgeschichte der «Bergsonne» mit den oft wechselnden Pächtern wusste Niedermann Bescheid. «Das war sehr belastend für mich, doch hat mich nicht von meinem Vorhaben abgehalten.» Er habe ein gutes Verhältnis zu den Eigentümern aufgebaut. Doch nicht alles läuft rund. Aufgrund von Internet-Rezensionen über das vorherige Klanghotel waren einige Gäste vor Ort enttäuscht, weil keine Musik gespielt wurde. Und andere hätten storniert, weil sie die Berichterstattung über die Pächterwechsel gelesen hätten.

Tolles Schattenspiel Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. Januar 2023)

Niedermann kämpft oftmals mit der fehlenden Wertschätzung. «Eigentlich sind die Zimmer nicht stornierbar, doch es gibt Gäste, die trotzdem absagen und ihr Geld zurückhaben wollen.» Als Nicht-Einheimischer sei er auf der Rigi ausserdem mit Argusaugen beobachtet worden. «Das war nicht einfach. Ich investierte viel Zeit in Gespräche, um das Vertrauen zu den Einheimischen aufzubauen.»

Pächter hat viele Ideen

Doch grundsätzlich ist Niedermann zufrieden mit den ersten Monaten in der «Bergsonne». «An den Wochenenden sind wir meistens ausgebucht. Unter der Woche müssen wir unsere Rolle noch finden.» Dazu hat er schon Ideen, die nur so aus ihm heraussprudeln. So denkt er beispielsweise über Jahreszimmer nach, welche Firmen für ihre Mitarbeitenden zum Arbeiten mieten können. «Die Arbeitswelt verändert sich, das Arbeiten ausserhalb des Büros wird beliebter. Da will ich mitziehen», sagt der Dozent für digitale Transformation.

Ausserdem denkt er an Koch-Duelle. Dabei würden Gruppen im Berglädeli einkaufen und danach im hauseigenen Kochstudio gegeneinander kochen. Weiter will er auch die jüngere Generation ansprechen und Feriencamps veranstalten. «Ich möchte Jugendlichen eine Entscheidungshilfe bei der Berufswahl bieten.» Auf spielerische Art sollen sie Einblicke in Bereiche wie Coding, Robotics oder künstliche Intelligenz erhalten. «Mit unkonventionellen Methoden will ich damit auch andere Zielgruppen ansprechen.»

Das Gespräch wird unterbrochen, zwei Touristinnen aus Taiwan wollen auschecken. Nach fünf Minuten kehrt Niedermann mit einem Lächeln im Gesicht zurück: «Die beiden wollen bei dem schönen Wetter nicht etwa wandern gehen, sondern einmal erleben, wie man in der Gondel durch ein Nebelmeer taucht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen