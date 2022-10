Währungsentwicklung «Die Tourismusbranche ist gefordert» – so äussert sich der starke Franken in der Zentralschweiz Der Franken ist so stark wie noch nie – keine idealen Voraussetzungen für Reisende aus dem Euroraum. Dennoch zeigen sich die Tourismusorganisationen gefasst, jedenfalls für den Moment. Miriam Abt 10.10.2022, 05.00 Uhr

Das Skifahren wird teurer, die Gipfeli werden teurer, der Strom wird teurer, das Leben wird teurer. Während Energiepreise in die Höhe schiessen und die Inflation auch die Zentralschweizer Bevölkerung tiefer ins Portemonnaie greifen lässt, kommt für Touristinnen und Touristen aus dem Euroraum noch ein weiterer Faktor dazu.

Der Franken ist im Verhältnis zum Euro seit Mitte Juni so stark wie noch nie. Ein Euro entspricht mittlerweile weniger als einem Franken, die Ausgaben in der Schweiz werden teurer: Wer Anfang Juni für einen Café crème am Luzerner Schwanenplatz noch umgerechnet 4.20 Euro bezahlte, muss heute rund 25 Cent mehr in die Hand nehmen.

Luzern braucht die europäischen Gäste

Insbesondere in der Stadt Luzern betrifft das eine grosse Gruppe: Jede vierte Logiernacht entfällt auf einen Gast aus dem europäischen Raum ausserhalb der Schweiz – so zeigen es die Zahlen des laufenden Jahres. Deutschland als momentan grösster ausländischer Markt macht allein einen Anteil von acht Prozent aus.

Touristinnen und Touristen aus dem asiatischen Raum kehren nur langsam nach Luzern zurück. Grösser ist der Anteil der europäischen Gäste. Symbolbild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Juli 2022)

Im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten sind diese Zahlen hoch – auch in Anbetracht dessen, dass insbesondere asiatische Reisende nur langsam nach Luzern zurückkehren. Aber schon 2019 generierten europäische Gäste rund 20 Prozent der Logiernächte. Künftig sollen es noch mehr werden: Soeben hat der Stadtrat neue Leistungsvereinbarungen mit der Luzern Tourismus AG festgelegt. Ein Ziel davon ist es, vermehrt Reisende aus der Schweiz und Europa empfangen zu können.

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juli 2022)

Der Euroraum ist also unbestritten wichtig für die Stadt Luzern. Was die Folgen der Währungsentwicklung betreffen, gibt Tourismusdirektor Marcel Perren aber Entwarnung – für den Moment: «Kurzfristig zeigen sich noch keine Auswirkungen aufgrund des starken Schweizer Frankens.» Alle europäischen Märkte seien im Plus, so Perren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr machten sie um 78 Prozent vorwärts, gegenüber 2019 beträgt der Rückgang noch 5,4 Prozent.

Doch: Die aktuellsten Zahlen sind vom August und entsprechen somit nicht ganz der jetzigen Situation. Erfahrungswerten aus der Vergangenheit zufolge ist gemäss Perren mit Rückgängen der Logiernächte zu rechnen – denn das Preis-Leistungs-Verhältnis für die europäischen Gäste sinkt. «Dies wird zwar aufgrund der höheren Inflation im Ausland teilweise kompensiert, aber die Tourismusbranche ist gefordert.» Es gelte, auf einen guten internationalen Gästemix zu setzen, um weniger abhängig von einzelnen Währungen zu sein.

In den Skiregionen gelten andere Zielgruppen

Optimistisch bleiben die Skigebiete der Zentralschweiz: «Die Buchungen für den Winter sind sehr erfreulich angelaufen», schreibt André Wolfensberger von der Engelberg-Titlis Tourismus AG. Man gehe davon aus, dass die Skifahrerinnen und -fahrer aus Europa trotz Frankenstärke in die Ferien fahren werden – «wobei die Inflation natürlich schon mit Besorgnis beobachtet wird.»

Trotz starkem Franken blickt man in Engelberg einer erfolgreichen Wintersaison entgegen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

In Andermatt im Kanton Uri habe man wegen des schwachen Euros ebenfalls keine konkreten Folgen gespürt, so Fränzi Stalder von der Andermatt-Urserntal-Tourismus GmbH. Weil die Beherbergungsstatistik des Bundes einige Monate nachhinkt, lasse sich das aber nicht abschliessend bestimmen.

Klar ist jedoch, dass der europäische Markt in Andermatt weniger stark ins Gewicht fällt: 75 bis 80 Prozent der Gäste kommen aus der Schweiz, wie es auf Anfrage heisst. Deutschland ist der zweitgrösste Markt und macht neun Prozent der Logiernächte aus – anteilsmässig ähnlich viel wie in der Stadt Luzern.

Bei den Skigebieten sei es jedoch die Zielgruppe sowie deren Kaufkraft, die sich unterscheide, wie Stalder anfügt: «Alleinreisende Wintersportbegeisterte machen sich andere Gedanken als Familien, Senioren oder Gruppen.»

Der Wechselkurs ist nicht die einzige Sorge

Die Entwicklung der Währung werde ein Thema bleiben, jedoch als eines unter vielen: «Die Unsicherheit um die Energie sowie die Inflation sind ebenfalls Punkte, die den Tourismus beeinflussen», so Stalder.

Auch Marcel Perren von Luzern Tourismus verweist auf die zahlreichen Sorgenkinder. Neben dem Wechselkurs seien es weiterhin Reiseeinschränkungen aus gewissen Märkten, der Fachkräftemangel in der Branche sowie der Krieg in Europa, die beschäftigen. Aber: «Wir konzentrieren uns auf Dinge, die wir selbst positiv beeinflussen können.»