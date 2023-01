Online-Wettbewerb Regionen Sempachersee und Seetal lancieren erneut einen Januarloch-Kalender Die Tourismusbüros im Seetal und der Region Sempachersee präsentieren auch dieses Jahr einen Januarloch-Kalender. Beim Onlinewettbewerb gibt es Gutscheine von Restaurants, Hotels oder Hofläden aus beiden Regionen zu gewinnen. 03.01.2023, 10.38 Uhr

Beim Januarloch-Kalender werden noch bis zum 30. Januar täglich Gutscheine verlost. Bild: PD

Der Januarloch-Kalender von Seetal und Sempachersee Tourismus wird bereits zum dritten Mal durchgeführt. Im vergangenen Jahr nahmen total 30’000 Personen an den täglichen Verlosungen dieses Onlinewettbewerbs teil. «Die Gutscheine, die wir verlosen, werden allesamt von uns Tourismusregionen eingekauft. So fliesst der Betrag direkt zu den lokalen Betrieben und Produzenten», wird Peter Regli, Geschäftsführer von Sempachersee Tourismus, in einer Medienmitteilung vom Dienstag zitiert.