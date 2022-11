Tourismusförderung Luzerner Regierung hält an Gebühr für Gastrobetriebe fest Luzerner Wirtinnen und Wirte müssen dem Kanton jährlich Bewilligungsabgaben zahlen. Was der SVP unsinnig erscheint, ist für die Regierung richtig. Lukas Nussbaumer 29.11.2022, 05.00 Uhr

Auch das Restaurant Galliker in Luzern muss dem Kanton jährlich eine Bewilligungsgebühr zahlen. Dominik Wunderli (30. August 2022)

Wer im Kanton Luzern ein Restaurant führen will, braucht ein Wirtepatent – und muss für eine einmal erteilte Bewilligung jährlich Abgaben zahlen. So kommen Jahr für Jahr fast zwei Millionen Franken zusammen, von denen seit 2010 in der Regel 80 Prozent in die Tourismusförderung fliessen.