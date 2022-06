Trennung von Malters Schwarzenberg feiert sein 175-Jahr-Jubiläum – seine Geschichte handelt von Streithähnen und bösen Anschuldigungen Zuerst wollten sie, dann nicht mehr – und dann passierte es doch: Vor über 175 Jahren trennte sich Schwarzenberg von Malters. Am Wochenende vom 2. und 3. Juli wird das Jubiläum ausgiebig gefeiert. Fabienne Mühlemann 24.06.2022, 05.00 Uhr

Die Geschichte der Trennung von Schwarzberg und Malters ist eine bewegte – und eine gehässige. Es begann im Jahr 1830, als es aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse zwischen den Bewohnern des Schwarzenbergs und den Talbewohnern zu Schwierigkeiten kam. Im Buch «Die Geschichte der Gemeinde Schwarzenberg» sind diese beschrieben.

Ansicht von Schwarzenberg, das Aufnahmedatum ist unbekannt. Bild: PD

Es sei mühsam, so oft mit den Behörden in Malters verkehren zu müssen, obwohl man ja alles auch bei sich hätte, fanden die Schwarzenberger. Und sie unterliessen auch nicht jenen Seitenhieb: «Der Verkehr verursacht viel Zeitversäumnis, besonders weil der Geschäftsgang bei den Behörden in Malters ein recht langsamer sei.» Sie reichten ein Gesuch an den Kleinen Rat des Kantons Luzern ein, in dem sie die Abtrennung der Pfarrei Schwarzenberg von der Gemeinde Malters forderten.

Doch die Kantonsregierung lehnte die Bittschrift ab. Der Gemeinderat Malters erklärte in einer Stellungnahme, es sei wahr, dass die Schwarzenberger viel nach Malters kommen müssen. Dabei wurde er sogleich zynisch: «Besonders den Friedensrichter nehmen sie viel in Anspruch. Das kann aber kein Trennungsgrund sein, sonst müsste man ihnen auch ein eigenes Bezirksgericht geben, damit sie ihre Streitgelüste ungehindert befriedigen könnten.» Weiter schreibt er:

«Wenn die Schwarzenberger nicht allesamt Egoisten und ämtlisüchtig wären, so wäre die Bittschrift gar nicht entstanden.»

Das «gute» Malters und das «ausgelassene» Schwarzenberg

Die Situation änderte sich ein paar Jahre später um 180 Grad. Nun wollte Malters eine Abtrennung, Schwarzenberg aber nicht mehr. Streitpunkte waren die Finanzierung des neu zu bauenden Waisenhaus in Malters sowie Scharmützel zwischen einzelnen Bewohnenden. 1845 richteten 277 Bürger von Malters bei der Regierung in Luzern ein Abtrennungsgesuch ein. In einem Auszug heisst es:

«Ein friedliches Zusammensein zwischen Schwarzenberg und Malters ist gegenwärtig undenkbar. [...] Die Feindschaft der grossen Mehrzahl der Bürger, mit Ausnahme weniger Gutgesinnter, gegen Gesetz und Ordnung und der rohe Geist des Widerstandes haben auch auf die eigene, gute Gemeinde Malters ihren verderblichen Einfluss auszuüben begonnen. [...] Entweder muss zwischen diesen Gemeinden eine Trennung stattfinden oder das gute Malters geht mit dem ausgelassenen Schwarzenberg zugrunde.»

Es war der Beginn eines Streits mit Anschuldigungen, Lügenvorwürfen und politischen Winkelzügen. Der Grosse Rat des Kantons Luzern zog schliesslich einen Schlussstrich und vollzog 1845 die Trennung. Die Schwarzenberger, welche sich gegen die Trennung gewehrt hatten, reagierten folgendermassen:

«Die Trennungsgründe der 277 Bürger von Malters sind erlogen und Verleumdung. Ehre und guten Namen lassen sich die Schwarzenberger, die auch Fehler an sich haben, wie jeder Mensch, nicht antasten und besudeln. [...] Der Grosse Rat möge den Beschluss aufgeben oder doch auf günstigere Zeiten verschieben.»

Doch der Entscheid wurde nicht rückgängig gemacht. Als dann 1846 auch noch das Eigenthal von der Stadt Luzern der bestehenden Gemeinde Schwarzenberg angeschlossen wurde, war die heutige Gemeinde komplett.

Vielfältiges Programm zum 175-Jahr-Jubiläum

Dank dieser Ereignisse kann die Gemeinde heute ein Jubiläum feiern. Das Fest, welches letztes Jahr aufgrund der Coronasituation verschoben werden musste, wurde auf den 2./3. Juli angesetzt. OK-Präsident Christoph Fuchs sagt: «Es soll ein Fest für die Schwarzenberger Bevölkerung werden. Ob Jung oder Alt – für jeden und jede ist etwas dabei.»

Dorfansicht der Gemeinde Schwarzenberg. Bild: Nadia Schärli

Es gibt es an jenem Wochenende von morgens bis abends die unterschiedlichsten Programmpunkte: So etwa am Samstag eine grosse Ausstellung zur Geschichte des Schwarzenbergs, die Besichtigung der Holzschnitzelfeuerung oder der Feuerwehr sowie ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und Streichelzoo. Am Abend ab 18 Uhr wird als Höhepunkt ein eigens für den Anlass geschriebenes Theater aufgeführt.

Dazu gibt es verschiedene Essensstände in Form eines Streetfoodfestivals und später auch eine Bar mit DJ sowie ein Raclette-Stübli mit Volksmusik.

«Am besten kommt man gleich am Samstagmorgen und lässt sich einfach treiben»,

rät Fuchs. Der Sonntag startet mit einem Brunch und geht am Nachmittag bei musikalischer Unterhaltung diverser lokaler Vereine in den gemütlichen Teil über.

Das OK erwartet rund 800 Personen. Für den Präsidenten ist vor allem wichtig, das intakte Gemeindeleben von Schwarzenberg zu feiern: «Wir leben in einer Zeit, in der alle viel unterwegs sind. Ich schätze daher, dass wir einen guten Zusammenhalt zelebrieren können. Das ist nicht selbstverständlich.»

Hinweis: Das Programm zum Fest finden Sie unter www.schwarzenberg.ch