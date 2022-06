Alkoholisierter Traktorfahrer touchiert Auto in Triengen

Triengen Alkoholisierter Traktorfahrer touchiert Auto – und begeht Fahrerflucht Ein Traktorfahrer erwischte mit seinem Fahrzeug in Triengen ein parkiertes Auto. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. 23.06.2022, 18.29 Uhr

Ein alkoholisierter Traktorfahrer sorgte am Mittwochabend in Triengen für Wirbel: Mit seinem Gefährt touchierte er an der Bahnhofstrasse ein parkiertes Auto. Immerhin: Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Allerdings entstand ein geringer Sachschaden.