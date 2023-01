Triengen Autofahrerin landet nach Kollision im Spital Bei der Mühlegasse in Triengen ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin musste danach zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. 09.01.2023, 17.55 Uhr

So sah das Auto nach dem Vorfall aus. Quelle: Luzerner Polizei

Zur Mittagszeit kam es am Montag in Triengen zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin wurde danach zur Kontrolle ins Spital gefahren. Der ebenfalls beteiligte Autofahrer blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.45 Uhr, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die betroffene Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Neuhausstrasse in Triengen in Richtung Gislermattstrasse. Beim Überqueren der Mühlegasse kam es zum Zusammenprall mit dem Autofahrer. Dieser war von Triengen her in Richtung Mühlehof unterwegs.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 30’000 Franken. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbar – sie mussten abtransportiert werden. Zudem musste die Strasse von einer Putzmaschine gereinigt werden. (lga)

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30’000 Franken. Quelle: Luzerner Polizei