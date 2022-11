Triengen will Betreuungsgutscheine einführen

Triengen Gemeinderat will Betreuungsgutscheine einführen 20.11.2022, 16.00 Uhr

Die familienergänzende Kinderbetreuung gewinne auch in Triengen an Bedeutung. Deshalb möchte der Gemeinderat Betreuungsgutscheine einführen, schreibt er in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 28. November.