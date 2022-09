Triengen Infoanlass zu 5G läuft aus dem Ruder Anwohnerinnen und Anwohner einer geplanten 5G-Antenne wollten eine «offene und konstruktive» Aussprache zu den Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung organisieren. Bekommen haben sie einen Vortrag über «globale Gleichschaltung». Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.09.2022, 16.00 Uhr

Der Anlass war angekündigt als Informationsveranstaltung zu 5G. Denn in Triengen sind mehrere Antennen geplant, was in der Bevölkerung zum Teil auf Widerstand stösst. Das Thema bewegt. Seit bekannt wurde, dass sich SP-Gesundheitsminister Alain Berset persönlich mit einer Einsprache gegen eine in seiner Wohngemeinde geplante Antenne wehrte, hat die 5G-Diskussion zusätzlich an Brisanz gewonnen. Eine Gruppe betroffener Anwohnerinnen und Anwohner lud deshalb am Dienstagabend ins Trienger Forum zur Informationsveranstaltung ein.

Eine 5G-Antenne. Symbolbild: Keystone

Was die geschätzt über 150 Besucherinnen und Besucher dort erwartet, ist allerdings keine neutrale Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie bekommen einen Vortrag eines Redners zu hören, der zunächst erläutert, worum es seiner Ansicht nach bei 5G vor allem geht: weltweite Agenda zur Enteignung und Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger, orchestriert von der UNO und WEF-Gründer Klaus Schwab. Natürlich fällt in diesem Zusammenhang auch der in dieser Szene sehr geläufige Name Bill Gates. Von einer «globalen Gleichschaltung» und der «Plandemie» (sic!) als «Trockenübung» für dieses Vorhaben spricht der Mann.

«Wir haben etwas anderes erwartet»

Um die gesundheitlichen Bedenken, die Frage, was Mobilfunkstrahlung mit Mensch und Tier anrichtet – was wohl viele Gegner von 5G in erster Linie umtreibt – geht es erst später. Dabei sind es wohl vor allem mutmasslich direkte Auswirkungen der Antennen, die die Anwohnerinnen und Anwohner beschäftigen – und nicht globale Unterjochungsszenarien.

So liest sich jedenfalls die Einladungsmail der Gruppierung. «Leider liegen weder dem Bund, geschweige denn der Bevölkerung genügend exakte Studien vor, die zeigen, wohin die Reise mit uns gehen wird», heisst es darin. Ziel des Anlasses sei eine «offene, aufklärende und konstruktive Aussprache».

Nach zwei Stunden Frontalunterricht eines vehementen 5G-Gegners mit – gelinde gesagt – speziellen Ansichten muss man konstatieren: Dieses Ansinnen ist krachend gescheitert. Das räumen auch die Organisatoren im Anschluss an die Veranstaltung ein. «Wir haben eigentlich etwas anderes erwartet», sagt Karin Lanz. Es sei schade, dass es lange nicht um die gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung, sondern um andere Themen gegangen sei.

Statt einer Antenne im Dorfkern nun zwei im Gewerbegebiet

Im Publikum sassen auch der Trienger Gemeindepräsident René Buob sowie der Bauvorsteher Daniel Schmid, «als Gäste», wie Buob sagt. Er habe erwartet, dass der Vortrag in diese Richtung gehe, darum sei er nicht so überrascht über die Äusserungen des Redners. Buob betont, der Gemeinderat sei letztlich nur die Bewilligungsbehörde für Baugesuche der Mobilfunkanbieter. Entsprächen diese den gesetzlichen Vorgaben, könne man sie nicht einfach so ablehnen:

«Unser Handlungsspielraum ist beschränkt.»

Dennoch hat sich der Gemeinderat bei der Standortsuche für die Antennen engagiert. Denn zunächst war geplant, eine 5G-Antenne an der Kantonsstrasse im Dorfkern zu installieren. Nach negativen Rückmeldungen habe der Gemeinderat geholfen, alternative Standorte zu finden. «Anstatt einer Antenne mitten im Dorf sind nun zwei Antennen in Gebieten mit weniger Wohndichte geplant», so Buob.

Gemeinde stellt Standort in Kulmerau zur Verfügung

Aktuell steht auf Trienger Gemeindegebiet eine 5G-Antenne, diese befindet sich im Ortsteil Winikon ennet der Sure. Neben den zwei neuen Antennen in Triengen selber ist eine weitere im Ortsteil Kulmerau geplant. Dort habe man mit der Swisscom einen Informationsanlass für die Bevölkerung durchgeführt, sagt René Buob:

«Das waren sehr intensive Diskussionen.»

Im Anschluss habe der Gemeinderat eine Umfrage durchgeführt, bei der sich eine Mehrheit für die 5G-Antenne ausgesprochen habe. Den Standort stellt die Gemeinde mit dem ehemaligen Schulhaus selber zur Verfügung. «Hätte die Bevölkerung Nein gesagt, hätten wir den Standort nicht zur Verfügung gestellt», so Buob.

Für den Gemeindepräsidenten ist klar: «Die stetig steigende Datenmenge erfordert zusätzliche Antennenstandorte. Um für das Gewerbe, aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv zu bleiben, brauchen wir eine gute Netzinfrastruktur.»

