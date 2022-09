Triengen: Gemeinderätin Anna Muff tritt zurück

Kanton Luzern Die Trienger Gemeinderätin Anna Muff tritt zurück Die FDP-Frau Anna Muff hört im nächsten Sommer aus beruflichen Gründen auf. Die Ersatzwahl findet im Frühjahr statt. 07.09.2022, 06.55 Uhr

Anna Muff Bild: PD

Anna Muff tritt per Ende Juli 2023 von ihrem Amt zurück. Dies teilte der Trienger Gemeinderat am Dienstag mit. Neue berufliche Tätigkeitsfelder würden ihr einiges an Mehraufwand abverlangen, weshalb sie sich nach reiflicher Überlegung zum Rücktritt entschieden habe, heisst es in einer Mitteilung. Die FDP-Frau ist seit 2012 Gemeinderätin und in einem Pensum von 30 Prozent für das Ressort Bildung zuständig.