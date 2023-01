TV-Serie Luzernerin macht bei «Lastwagen Ladys» mit – die Passion für ihren Beruf erbte sie von ihrer Mutter Die neue Staffel der Sendung «Lastwagen Ladys» zeigt starke Frauen in grossen Maschinen. Sie tun das, was sonst mehrheitlich Männer tun: grosse Lastwagen fahren. Eine der Protagonistinnen ist Michèle aus dem Kanton Luzern. 16.01.2023, 08.16 Uhr

So sieht der Arbeitsplatz von «Lastwagen Lady» Michèle aus. Bild: OnePlus

Schon zum zweiten Mal geben Lastwagenfahrerinnen einen Einblick in ihre Welt. Ihr Beruf ist ein typischer Männerberuf, nur wenige Frauen arbeiten darin. Deshalb zeigen sie, wie es ist, in diesem Beruf zu arbeiten und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. So viel vorweg: Schwierigkeiten gibt es reichlich, denn der Job der «Lastwagen Ladys» ist kein einfacher.