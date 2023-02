TV-Serie Ohne Berufsleute wie Lastwagen-Lady Michèle wären die Strassen praktisch autofrei Michèle Mathys aus Dagmersellen transportiert Autos. Die 38-jährige Chauffeuse stellt in der Oneplus-Serie «Lastwagen Ladys» ihren Traumjob vor, den sie dank ihrer Mutter ausübt. Diese war eine Pionierin. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.00 Uhr

Einblick in den Alltag von Trucker-Lady Michèle. Video: Roman Loeffel / 3+

Im Song «Lastwage Lady» beschreiben Fribi & Band euch «taffer als mänge ofem Bau, e Chrampfer, e Rüedu ond e wonderschöni Frau, fahrt för de ond meh dors Land». Erkennen Sie sich?

Michèle Mathys: De Fribi esch e mega coole Siech. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, «hetts grad gmätschet». Ja, der trifft’s ziemlich.

Lastwagen-Lady sei kein Job, sondern ein Lebensstil, vom Leben selber habe man nicht mehr viel. Auch richtig?

Man muss zur Chauffeuse eines Autoporters geboren sein. Ich fahre nicht nur für Geld, sondern weil ich nichts anderes will. Jeden Tag die neusten Autos am Füdli zu haben, ist schon klasse. Dafür opfere ich gerne etwas Freizeit.

Ihr Autoporter startet um 5 Uhr, wenn die Welt noch schläft. Geniessen Sie die Zeit, bevor es auf den Strassen losgeht?

Die Strassen gehören frühmorgens längst nicht mehr den Lastwagen.

Michèle Mathys vor dem Transporter bei der Firma Cotra in Strengelbach. Bild: Dominik Wunderli (Strengelbach, 8. Februar 2023)

Also kein entspannter Start?

Während der Pandemie war das so. Wer so viele Kilometer abspult wie ich, erwartet keine erholsamen Fahrten, sondern macht sich auf gestresste, überforderte und telefonierende Leute gefasst. Ich erkenne an deren Fahrstil, was in ihnen vorgeht. Ganz übel sind jene, die überholen und dann knapp vor der Kabine die Spur wechseln. Die sind sich nicht bewusst, dass ein Autoporter mit neun Ford Pumas an Bord mehr Bremsweg braucht als ein Mittelklassewagen.

Wo ist da der Traumberuf?

Das liegt nicht nur an der Arbeit, sondern an der Firma Cotra, bei der meine Mutter als erste Frau einen Autoporter gefahren ist. Zuvor war dies Männern mit Erfahrung vorbehalten, wegen der teuren Fracht und der körperlichen Herausforderung. Uiiii, das darf man dänk nicht mehr sagen. Egal. Weil meine Mutter es so sehr wollte, wurde sie eingestellt, als ein Chauffeur kurzfristig ersetzt werden musste. Meine Schwester und ich begleiteten sie oft. Deshalb ist Cotra-Fahrerin mein Traumberuf.

Und Ihre Schwester?

Ist Mechanikerin.

Mit den anderen Lastwagen-Ladys würden Sie nicht tauschen?

Meine Welt ist das Autoportern. Dafür braucht es Feingefühl und Affinität für Autos. Beides trifft auf meine Mutter wie auf mich zu. Ich darf Modelle der Extraklasse bewegen, die ich nie von innen sehen würde. Den Job muss man beherrschen, beim Be- und Entladen und auch auf der Fahrt.

Das ist in der Serie gut ersichtlich. Bemerkenswert ist auch, wie sorgfältig Sie mit der Ladung, dem Autoporter und dessen Zubehörteilen umgehen.

Sicher trage ich Sorge zum Werkzeug. Die Auszüge und Rampen oder auch die Spanngurte muss man warten, sonst rostet das Material und die Arbeit wird ein Murks.

Michèle Mathys in ihrer speziell ausgestatteten Kabine. Bild: Dominik Wunderli (Strengelbach, 8. Februar 2023)

In einer Sequenz bemerken Sie traurig, dass Ihr früherer Lastwagen nicht gepflegt wird. Und fürs Foto musste Ihr Autoporter glänzen. Das ist keine Show?

Nein, ich bin extrem. Fahrzeuge haben gepflegt zu sein. Wenn ich meine Nummer 27 reinige, dauert es bis zu drei Stunden. Und ja: Es ärgert mich, dass meine alte Maschine vernachlässigt wird.

Auch Ihre Kabine ist edel ausgestattet. Können Cotra-Chauffeure ihren Arbeitsplatz frei gestalten?

Die 27 habe ich neu übernommen. In meinem Fall liess mir der Arbeitgeber fast freie Hand. Die Kabine ist mit Leder überzogen. Ich durfte mir einen Traum erfüllen, musste aber selber bezahlen.

Obwohl die Maschine nicht Ihnen gehört?

Aber sie ist mein Zuhause. Ich verbringe mit niemandem so viel Zeit wie mit meiner Maschine. Sie ist mein Schätzi, mein Kollege, mein Arbeitsgspänli. Also pflege ich sie.

Fahren nur Sie damit?

Bis jetzt ja. Bei uns fährt fast jeder Chauffeur seine Maschine. Es kann aber sein, dass in meinen Ferien jemand damit fährt.

Die Ferien sehnen Sie nicht gerade herbei!

Die machen mir jetzt schon Kopfweh. Ich habe einigen Kollegen den Auftrag erteilt, mir zu berichten, wer fährt. Ich will nach den Ferien ein intaktes Fahrzeug übernehmen. Bei einem früheren Arbeitgeber gab ich einmal den Zündschlüssel dem Disponenten retour. Ich bestand darauf, das Fahrzeug so übernehmen, wie ich es abgegeben hatte.

Die Michèle in der Serie ist also dieselbe wie im Leben?

Ich hoffe sehr, dass ich authentisch wirke und keinen Stuss erzähle. Beim Dreh war ich total nervös und bin es auch am Tag der Ausstrahlung. Ich weiss ja nicht, welche Szenen im TV gezeigt werden.

Es wird gezeigt, dass Sie Ihren harten Job lieben, und es scheint, dass Sie abseits der Kamera oft kräftigere Ausdrücke gebrauchen als in der Serie.

Ich finde immer passende Worte. Eine Produzentin von CH Media (oneplus gehört wie diese Zeitung zum Verlag, Anm. der Redaktion) hat mich via Facebook kontaktiert. Zuerst lehnte ich ab, weil ich nicht so dargestellt werden will wie die «Trucker Babes» in einem deutschen Sender.

«Lastwagen Lady» passt?

Ja, und auch das Schweizer Format.

Zurück auf die Strasse. Sind sich die Leute im Verkehr bewusst, dass ihr eigenes Auto vielleicht von Michèle durch die Schweiz transportiert wurde?

Manche schnallen es nicht einmal, wenn sie meine Ladung sehen. Der Autoporter braucht nun mal Platz. Im Stadtverkehr muss ich auf tausend Dinge achten. Manchmal müssen sich Autofahrer meinetwegen gedulden. Wenn in solchen Momenten Leute den Finger zeigen, würde ich ihnen gerne erklären, dass sie ohne uns gar nicht erst am Steuer sitzen könnten, um sich ausgerechnet über uns aufzuregen. Praktisch jedes Auto in der Schweiz war einmal auf einem Autoporter.

Ihre Mutter fährt heute Linienbus. Folgen Sie ihr ebenfalls?

Das wird nie passieren. Wenn ich den Autoporter abgebe, fahre ich wohl nicht mehr. Als Busfahrerin hätte ich keine Nerven.

