U-20-Kolumne Hilfe, ich bin handysüchtig! Unsere Kolumnistin kann ihre Finger kaum vom Handy lassen. Sie ruft darum zum Kampf gegen die Handysucht auf. Fabienne Chappuis, Kantonsschule Willisau 09.01.2023

Der Wecker klingelt. Meine Hand greift reflexartig zu meinem Handy, welches direkt neben meinem Bett liegt. Ich klicke mich durch die Apps, zuerst Snapchat, dann Instagram und zuletzt lande ich auf Tiktok. Aus einem Video werden zwei, und dann noch eins, und noch eins …

Nach einigen Stunden muss ich enttäuscht feststellen, dass ich nun tatsächlich den ganzen Morgen nur in meinem Bett am Handy verbracht habe. Meine Laune ist sofort im Keller. Habe ich mir gestern nicht vorgenommen, heute Morgen für die anstehende Prüfung zu lernen? Daraus wurde wieder mal nichts.

Viele von uns greifen völlig irrational zum Handy, ich inklusive. Ich warte auf meinen Zug – ich greife zum Handy. Meine Freundin muss im Restaurant kurz aufs Klo – Handy. Ich komme bei meinem Kolumnentext nicht weiter – Handy. 5-Minuten-Pause in der Schule – natürlich Handy!

Doch weshalb tue ich das? Weshalb habe ich ständig das Verlangen, mein Handy nach neuen Nachrichten zu überprüfen, obwohl ich das doch gerade erst vor zwei Minuten gemacht habe? Verlangt mein Gehirn etwa schon wieder einen höheren Dopaminspiegel?

Fühlen Sie sich nun ertappt, rufen Sie sich folgende Situation mal ins Gedächtnis: Am Ende Ihres Lebens sehen Sie auf einem Bildschirm die Anzahl Tage, die Sie in Ihrem Leben rein am Handy durch ständiges Scrollen verschwendet haben. 2000 Tage? Oder sogar 2500 Tage? In dieser Zeit hätten Sie Ihre Ziele verfolgen können, Grösseres erreichen können. Doch davon ist jetzt nicht mehr viel übrig. Würde sich in Ihnen ein Gefühl von Reue ausbreiten? Lautet Ihre Antwort auf diese Frage «Ja», dann ist diese Kolumne ein Zeichen. Ein Zeichen, in den Kampf gegen die Handys zu treten.

Hinweis: Fabienne Chappuis ist 17 Jahre alt und Schülerin an der Kantonsschule Willisau. In der U20-Kolumne äussern sich jeweils alle zwei Wochen Lernende von Kantonsschulen zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.