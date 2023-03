U20-Kolumne Einwegkleidung Unsere Kolumnistin denkt über ihr Einkaufsverhalten nach – und über schwarze T-Shirts. Lena Mettler, Kantonsschule Sursee 19.03.2023, 16.56 Uhr

Shopping Mall. Ich schlendere gemütlich durch die Shops, die ihre riesige Auswahl an neuen Kleidern möglichst reizend zu präsentieren versuchen. Und ich bin nicht die Einzige, die gerne shoppt; die Mall wird immer voller, immer mehr Leute drängen sich in die ohnehin schon überfüllten Läden.

Die Kleider, die letzte Woche noch als Neuerscheinungen zuvorderst im Schaufenster präsentiert wurden, liegen jetzt mit einem Sale-Kleber in einer Ecke. Diese Stücke sind schon wieder out, wer modern gekleidet sein will, braucht die neuste Kollektion. Zum Glück sind die Preise so niedrig, da kann man sich jede Woche das Neuste leisten.

Black Friday in den Geschäften von Baden AG, 25. November 2022. Alex Spichale / BAD

Und so werden auch die Schlangen vor den Kassen immer länger. T-Shirt: 4 Franken. Hose: 7.60 Franken. Schuhe: 16.90 Franken. Anderes T-Shirt: 5.50 Franken. Das Ganze praktisch zum Transportieren in einer Einwegplastiktüte verpackt.

In der hintersten Ecke der Mall komme ich an einem Secondhand-Shop vorbei. Im Schaufenster läuft ein Video über die Altkleiderberge in Ghana. Darunter in fetten Buchstaben die Inschrift: «Fast fashion is not free. Someone somewhere is paying».

Also gehe ich in den Secondhand-Shop und entscheide mich für ein schwarzes T-Shirt. Zwar hat es hier vor der Kasse keine lange Schlange, jedoch verzögert sich mein Einkauf, da ich während des Bezahlens umständlich mit meiner Plastiktasche hantieren muss, in der sich bereits ein schwarzes T-Shirt, uni, befindet, das ich vor einer halben Stunde auf dem Wühltisch ergattert habe.

Als ich den Shop – noch eine Tüte mehr in der Hand – verlasse, frage ich mich: Waren diese Einkäufe jetzt wirklich nötig, obwohl ich schon mehrere schwarze T-Shirts zu Hause im Kleiderschrank habe?