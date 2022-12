Inwil Einbruch während der Mittagspause: Private Kamera filmt zwei mutmassliche Täterinnen

Am Freitag drangen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in Inwil ein. Private Kameras filmten zwei verdächtige Frauen. Das Videomaterial ist für die Ermittlungen der Polizei aber nur unter bestimmten Voraussetzungen verwertbar.