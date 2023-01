CKW übernehmen die Berner Rebmann Elektro AG.

Übernahme CKW bauen ihre Präsenz im Kanton Bern aus Die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) übernehmen die Rebmann Elektro AG mit Standorten in Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal und Huttwil. Alle Standorte bleiben erhalten und sämtliche Mitarbeitende werden weiterbeschäftigt. 13.01.2023, 09.20 Uhr

Rebmann Elektro und CKW gehen gemeinsam in die Zukunft (von links): Thomas Gisler, Bereichsleiter Elektro bei CKW Gebäudetechnik, Hauptaktionär Lorenz Rebmann und der künftige Geschäftsführer Thomas Eggimann. Bild: PD

Die CKW weiten mit der Akquisition der Rebmann Elektro AG weiten das Elektroinstallations- und Solargeschäft im Kanton Bern aus, wie das Luzerner Energieunternehmen am Freitag mitteilte. Rebmann Elektro habe sich über die letzten gut 50 Jahre einen hervorragenden Namen für die Beratung, Planung und Installation von sämtlichen Elektrodienstleistungen inklusive Solartechnik und E-Mobilität gemacht.

Mit Standorten in Standorten in Burgdorf, Herzogenbuchsee, Langenthal und Huttwil beschäftigt das Unternehmen über 50 Mitarbeitende, davon zwölf Lernende. Alle Mitarbeitenden sollen an den bisherigen Standorten weiterbeschäftigt werden. Dank der künftigen Zusammenarbeit mit den CKW und ihrer grossen Expertise bei der Installation von Photovoltaikanlagen werde Rebmann Elektro diesen wichtigen Wachstumsbereich stärken können.

«Mit CKW haben wir einen optimalen Partner gefunden, welcher uns die Möglichkeit für weiteres Wachstum bietet» wird Hauptaktionär Lorenz Rebmann in der Mitteilung zitiert. Er werde sich beruflich mittelfristig neu orientieren, während sein Geschäftspartner Thomas Eggimann die Geschäftsführung der Rebmann Elektro AG übernehmen wird. (zim)