Übersicht Bilder, Ranglisten und viele Emotionen: Das war das Luzerner Kantonal-Musikfest in Emmen Auch am zweiten Wochenende wurde am Musikfest in Emmen Unterhaltung geboten. Unter der strahlenden Sonne spielten und marschierten 54 Vereine um die Wette. Rund 34'000 Personen genossen die Zeit auf dem Gersag Areal. 20.06.2022, 13.17 Uhr

Am zweiten Wochenende des Luzerner Kantonal-Musikfestes strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die Mitglieder der Musikvereine, die Helferinnen und Helfer sowie die Gäste. Damit das Fest überhaupt durchgeführt werden konnte, halfen rund 800 Freiwillige in 1650 Schichten mit, wie das Luzerner-Kantonal-Musikfest mitteilt. Zusammen hätten alle Mitwirkenden die beiden Wochenenden zu einem Erfolg gemacht. Die Vize-Präsidentin, Tanja Steger schreibt in der Mitteilung: «Wir haben es gemeinsam gerockt.»

Rund 54000 Menschen waren dabei. Bild: PD

Am Samstag spielten die Musikvereine Harmonie 1. und 3. Klasse sowie die Brassband der 1. Klasse Elite und der 3. Klasse ihre Konzertvorträge und Marschstücke. In beiden Konzertlokalen waren die Konzerte sehr gut gefüllt. Am Sonntag traten die Vereine der Brassband 2. Klasse und der Harmonie 1. Klasse Elite gegeneinander an. Die gesamte Siegerliste des zweiten Wochenendes finden Sie hier.

Das Organisationskomitee um Präsident Franz Räber und OK-Vize-Präsidentin Tanja Steger ziehen ein durchwegs positives Fazit. Der nächste Musiktag im Jahr 2023 findet an den Wochenenden vom 2. / 3. Juni, am 7. und am 10. / 11. Juni in Ruswil statt. (rad)