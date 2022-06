Übersicht Diese Luzerner Gemeinden setzen noch auf die SBB-Tageskarten – wo sie am günstigsten sind und wo es teuer wird Per Ende 2023 wird es keine Gemeinde-Tageskarten mehr geben. Knutwil oder Nottwil verzichten aber bereits jetzt auf das Angebot. Grund dafür ist die fehlende Kostendeckung. Nach wie vor profitieren kann man in anderen Gemeinden. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 06.06.2022, 11.30 Uhr

Die Gemeinde-Tageskarten sind als Angebot nach wie vor beliebt. Bild: Bruno Kissling

Ein feines Risotto im Tessin, eine Wanderung im Wallis oder ein Olma-Besuch in St.Gallen: All das und mehr machen die SBB-Tageskarten möglich, die es auf diversen Gemeinden im Kanton Luzern zu kaufen gibt.

Doch damit ist bald Schluss: Per Ende 2023 wird das Angebot eingestellt. So hätten Sparbillette und Spartageskarten zu einem rückläufigen Umsatz geführt, wie die ÖV-Branchenorganisation Alliance Swiss Pass 2020 schrieb.

Das aber scheint dem Angebot in Luzern nicht zu schaden – nach wie vor halten diverse Gemeinden an ihren Karten fest. Spitzenreiter ist Emmen: Dort stehen zehn Karten pro Tag zur Verfügung. Die Menge werde dabei an die Einwohnerzahl gekoppelt, wie Luzia Brunner, Leiterin Bereich Einwohnerkontrolle, festhält.

Und: «Die Auslastung liegt in den vergangenen Jahren im Schnitt bei rund 96 Prozent und ist entsprechend sehr zufriedenstellend.» Einen Einbruch gab es allerdings durch die Pandemie. So lag die Auslastung 2020 bloss noch bei rund 57 Prozent.

Einen Coronarückgang erlebte auch die Stadtbibliothek Luzern, in welcher die Luzerner Verkaufsstelle angesiedelt ist. Anders als in Emmen führte dies zu einem Einschnitt – aus 18 Karten wurden die heutigen fünf. «Leider ist es mit den Verkaufsbedingungen der SBB nicht möglich, das Angebot kurzfristig der Nachfrage anzupassen», so Josef Birrer, Leiter Stadtbibliothek. Auch mit Blick auf das auslaufende Modell habe man sich dazu entschieden, das Angebot nicht mehr zu erhöhen. Noch vor Corona sei das Geschäft kostendeckend gewesen – dabei sei die Nachfrage im Sommerhalbjahr aber jeweils deutlich grösser gewesen.

Wer spontan ist, kann in ausgewählten Gemeinden profitieren

Ein Schnäppchen findet man derweil in Geuensee: Einheimische bezahlen dort bloss 35 Franken für eine Karte, während Auswärtige 10 Franken mehr berappen sollen. Der niedrige Preis hat seinen Grund: «Das Angebot soll vor allem für Einwohnerinnen und Einwohner von Geuensee attraktiv sein», schreibt Christoph Eicher von der Einwohnerkontrolle. «Zudem soll der ÖV unterstützt und die Strasse entlastet werden.»

Die Auslastung sei nach der pandemiebedingten Flaute denn auch «sehr gut». Ob die angestrebte Null zu erreichen ist, werde sich noch zeigen – sicherlich aber werde kein Gewinn gemacht.

Als eine der wenigen Gemeinden bietet Geuensee zudem ein Last-Minute-Angebot an. Auf den letzten Drücker kostet eine Karte nur noch 25 Franken. Aufgrund der hohen Auslastung komme dies aber selten vor, wie Eicher festhält.

Spontane profitieren am Vor- oder Reisetag auch in Beromünster, Hildisrieden oder Adligenswil. Einen Rabatt von 50 Prozent gibt es gar in Hergiswil: Wer sich dort am Freitagnachmittag zwischen 13.45 und 17 Uhr eine Tageskarte für das Wochenende schnappen kann, der bezahlt statt 40 nur 20 Franken.

Karten können für die Gemeinden auch zur Belastung werden

Doch wer nun auf Schnäppchenjagd in ganz Luzern gehen will, der wird enttäuscht: So dürfen die «Tageskarten Gemeinde» gemäss den SBB-Geschäftsbedingungen nur an Einwohner der jeweiligen Gemeinden abgegeben werden.

In ihrem Reglement halten etwa Weggis, Reiden und Kriens denn auch fest, dass ihre Tageskarten nicht an Auswärtige vergeben werden. Wie ein Bericht der «Aargauer Zeitung» zeigt, verkauft die grosse Mehrheit der Gemeinden allerdings trotz Verbot weiterhin an Auswärtige. Auf Anfrage hielten die SBB damals denn auch bloss fest, dass Gemeinden schriftlich darauf aufmerksam gemacht werden, sofern sie sich nicht an die Regelung halten – eine Drohung klingt anders.

Eine Ausnahme gibt es zudem: Einwohner kleiner Gemeinden (bis 2000 Personen) dürfen Tageskarten in der nächstgelegenen Gemeinde beziehen.

Dass die Karten – ein Jahresset à 365 Karten kostet 14'000 Franken – gerade für kleinere Gemeinden einer finanziellen Belastung gleichkommen können, zeigt denn auch das Beispiel Menznau. Dort wurden noch bis November zwei Stück angeboten. Gemäss Gemeindewebsite sei die Nutzung seit der Pandemie aber «stark rückläufig» gewesen. Die Gemeinde sei auf den Kosten sitzen geblieben – eine Anfrage bei den SBB um eine allfällige Rückerstattung sei erfolglos geblieben.

Ähnlich klingt es in Knutwil, das den Verkauf im Januar eingestellt hat. Bereits vor der Pandemie war die fehlende Kostendeckung ein Problem. «Die Gemeinde bezahlt den SBB den vollen Betrag für die einzelnen Karten, unabhängig davon, ob diese an die Kunden verkauft werden können oder nicht», hält Gemeindeschreiber Hanspeter Rinert auf Anfrage fest. Bei einer jährlichen Auslastung von etwa 85 Prozent entstehe ein Defizit, das die Gemeinde tragen muss.

Dazu kämen die Stunden, welche das Personal für den Verkauf aufwendet. Gleichzeitig könne man den Preis für die Kunden nicht allzu hoch ansetzen – zumal es nebst den Tageskarten auch noch andere Angebote Dritter gebe. Gerade in den Wintermonaten sei die Auslastung schwächer gewesen, dann sei sie teilweise unter 60 Prozent gelegen.

Von «schlechten Verkaufszahlen» berichtet auf seiner Gemeindewebsite auch Nottwil. Dazu gesellt sich Wikon, das ebenfalls auf die Karten verzichtet. Wieder am Start ist derweil Ballwil, das nach einem Jahr Pandemie-Pause und «regelrecht» eingebrochenen Bezügen wieder auf die Tageskarten setzt.

Das gilt es beim Kauf zu beachten: Bestellt werden können die Karten entweder telefonisch, via Onlineformular oder auf der Gemeindekanzlei. Dies ist allerdings nicht überall der Fall: Ebikon bietet etwa nur den Onlinekauf an. Auch bei der Bezahlung kann es Unterschiede geben. Einen Kauf auf Rechnung bietet so nur Hergiswil an.

bietet etwa nur den Onlinekauf an. Auch bei der Bezahlung kann es Unterschiede geben. Einen Kauf auf Rechnung bietet so nur an. Ein Halbtax ist beim Kauf nicht notwendig, Die benutzte Tageskarte muss zudem nicht zurückgebracht werden. Klassenwechsel können am SBB-Schalter oder online dazu gebucht werden.

Die meisten Karten müssen nach der Reservation zeitnah abgeholt werden. In Ebikon gilt eine Frist von zwei Tagen, in Adligenswil sind es drei Arbeitstage. Anders sieht es in Eich, Oberkirch, Römerswil, Hochdorf oder Luzern aus. Dort müssen die Karten spätestens einen Arbeitstag vor der Reise abgeholt werden.

gilt eine Frist von zwei Tagen, in sind es drei Arbeitstage. Anders sieht es in oder aus. Dort müssen die Karten spätestens einen Arbeitstag vor der Reise abgeholt werden. Bezogen werden können die Karten in den meisten Fällen auf der Gemeindeverwaltung. Ausnahmen sind Luzern , wo die Karten in der Stadtbibliothek auf die Reisenden warten, oder Escholzmatt und Marbach , wo das Tourismusbüro zuständig ist. Nur wenige Gemeinden wie Adligenswil, Kriens, Schötz oder Meggen bieten einen Versand an – dabei können Zusatzgebühren anfallen.

, wo die Karten in der Stadtbibliothek auf die Reisenden warten, oder und , wo das Tourismusbüro zuständig ist. Nur wenige Gemeinden wie oder bieten einen Versand an – dabei können Zusatzgebühren anfallen. Wer seine Ferien oder Ausflüge gerne lange im Voraus plant, der muss sich gedulden. In den meisten Fällen können Reservationen nur für die nächsten 60 oder 90 Tage vorgenommen werden – in Luzern sind es gar nur 14 Tage. Sechs Monate sind es wiederum in Hasle, Ruswil und Werthenstein .

sind es gar nur 14 Tage. Sechs Monate sind es wiederum in und . Beim Bezug gibt es zum Teil Einschränkungen. So können in Weggis pro Tag und Person nur ein oder zwei Tageskarten für maximal zwei aufeinanderfolgende Tage bezogen werden. Ähnlich handhabt dies Rickenbach – ein Handel mit den Karten ist nicht erlaubt.

pro Tag und Person nur ein oder zwei Tageskarten für maximal zwei aufeinanderfolgende Tage bezogen werden. Ähnlich handhabt dies – ein Handel mit den Karten ist nicht erlaubt. Ein Umtausch ist grundsätzlich nicht möglich. Für nicht bezogene Karten wird der volle Preis in Rechnung gestellt. Ausnahmen machen wenige Gemeinden nur, wenn die Karte wieder verkauft werden kann.

