Übersicht Mia und Emma oder doch lieber Matteo und Noah? Das sind die beliebtesten Babynamen in der Zentralschweiz Mia und Noah sind schweizweit die unangefochtenen Spitzenreiter, wenn es um die Namen für Babys geht. Auch in der Zentralschweiz zeigt sich ein ähnliches Bild. Grafiken: Stefan Trachsel, Text: Larissa Gassmann 23.08.2022, 14.23 Uhr

Kurze und prägnante Babynamen sind in der Schweiz weiterhin beliebt. Dies zeigt die neue Vornamen-Hitparade, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am heutigen Dienstag publiziert hat. Kein Wunder waren die gängigsten Namen im Kanton Luzern im Jahr 2021 denn auch Mia (28 Namensnennungen) sowie Noah (41).

Bei den Mädchen setzt sich dieser Trend fort: Auf Mia folgen etwa Alina (26), Emma (25), Malea (24) sowie Elena (23). Bei den Jungen ist Matteo (27) der zweitbeliebteste Name – dicht dahinter liegen Lio (27), Leon (24), Luca (21) sowie Elias und Lino (ebenfalls 21 Nennungen).

Damit sieht es in Luzern kaum anders aus als im Rest der Schweiz. So steht gesamtschweizerisch bei den Jungen erneut der Name Noah (mit 559 Neugeborenen) auf Platz 1, gefolgt von Liam (391) und Matteo. Die beiden ersten Namen befinden sich seit 2016 an der Spitze der Hitparade. Matteos wurden vergangenes Jahr in der Schweiz 385 geboren.

Auch bei den Mädchen ist der Vorname Mia schweizweit am beliebtesten –dies mit 467 Nennungen weiterhin unangefochten. Auf Platz zwei folgt Emma: 416 neugeborene Mädchen erhielten im vergangenen Jahr von ihren Eltern diesen Namen. Darauf folgt auch schon Elena (322 Nennungen). Mia und Emma teilen sich ebenfalls seit 2016 die ersten beiden Plätze der Vornamen-Hitparade.

Auch speziellere Namen sind gefragt

Im Kanton Zug machte bei den Mädchen derweil der Name Anna (12 Nennungen) das Rennen. Es folgen Laura (8), Leonie (8), sowie aussergewöhnlichere Namen wie Mila, Lia und Aurora (alle mit sieben Nennungen). Bei den Buben ist auch hier Noah (9) der Spitzenreiter. Hinter diesem Namen reihen sich Matteo (8), Leon, Leano, Ben und Luka (alle mit sieben Nennungen) ein.

Im Kanton Schwyz scheinen wiederum Namen mit dem Anfangsbuchstaben «E» und «L» gefragt zu sein. Bei den Mädchen etwa Emma (14), Elin (10), Malea (10), Mia, Anna, Lea und Lara (alle 9). Bei den Buben setzte sich Elias (11 Nennungen) gegen Liam (10), Matteo, Leon, Lio und Lian (alle 9) durch.

Aussergewöhnlich wird es auch im Kanton Nidwalden. Dort ist nämlich bei den Jungen nicht Noah, sondern Samuel (4) und Lenny (4) am beliebtesten. Bei den Mädchen machen Mia, Elin, Luana und Juana das Rennen (alle 4 Nennungen). Dahinter folgen Emma, Lia, Chiara und Mona (alle 3 Nennungen).

Im Kanton Obwalden ziehen Mia und Noah ebenfalls den Kürzeren. Beliebter bei den Mädchen sind die Namen Emilia (5 Nennungen) sowie Elin und Leonie (alle mit 4 Nennungen). Bei den Jungen setzen sich Julian, Jan, Andrin und Manuel (alle mit 3 Nennungen) durch.

Im Kanton Uri darf es dann doch wieder Mia sein. Hier gab es im vergangenen Jahr fünf neugeborene Mädchen, die diesen Namen erhielten. Es folgen Elena (4) sowie Lina, Julia, Luana , Aline, Selina und Tina (alle mit 3 Nennungen). Bei den Buben sind Elias und Leano (beide mit 4 Nennungen) an der Spitze.

