Ziel weit verfehlt: Erst jede fünfte Bushaltestelle im Kanton Luzern ist hindernisfrei Ende 2023 müssten alle Haltestellen dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. Eine Recherche zeigt nun: Von 671 Haltestellen in Kantonsbesitz werden das nur 129 erfüllen. Nun drohen Einsprachen. Fabienne Mühlemann 05.11.2022

Einen barrierefreien und autonomen Zugang zum öffentlichen Verkehr: Dies verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) von 2004. Das Gesetz soll durch behindertenfreundliche Billettautomaten, Niederflurfahrzeuge, Erhöhung von Perrons sowie durch den Bau zusätzlicher Rampen und Lifte erreicht werden.

Autonomes Einsteigen ist für Menschen mit Behinderung im Kanton Luzern noch nicht an vielen Bushaltestellen möglich. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone/Zürich

Für die Umsetzung sind die Transportunternehmen und Infrastrukturbetreiber verantwortlich, bei den Bushaltestellen die Kantone und Gemeinden. Dafür hatten sie rund 20 Jahre Zeit: Bis Ende 2023 muss das Gesetz erfüllt sein. Gegen nicht BehiG-konforme Haltestellen können Behindertenverbände danach Beschwerde erheben. Rund ein Jahr vorher zeigt sich nun: Kanton und Gemeinden erfüllen dieses Ziel in Luzern bei weitem nicht.

Bei den Bahnhöfen ist die Umsetzung des BehiG zwar relativ weit fortgeschritten, wie eine Umfrage zeigt. Die SBB betreiben 42 Bahnhöfe, wovon bis Ende 2023 30 hindernisfrei sind (siehe Grafik). Vier Bahnhöfe werden aufgrund eines unverhältnismässig grossen finanziellen Aufwands vorerst nicht umgebaut, schreiben die SBB: Das sind Brittnau-Wikon, St.Erhard, Werthenstein und Hasle. Ersteren beiden droht nebenbei die Schliessung, wie es im neuen ÖV-Bericht heisst (wir berichteten). Bei diesen vier Bahnhöfen würden Ersatzlösungen angeboten.

Die BLS betreibt sechs Bahnhöfe, wovon fünf bereits saniert sind. Der Bahnhof Zell wird im Sommer 2025 umgebaut, weil es «Verzögerungen beim Plangenehmigungsverfahren» gab, so die BLS. Die drei Bahnhöfe der Zentralbahn im Kanton Luzern sind bereits alle hindernisfrei.

Bei der Sanierung haben jene Projekte Priorität, die den grössten Mehrwert für die Kundinnen und Kunden haben, schreiben die SBB. Dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle: zum Beispiel die Zahl an ein- und aussteigenden Personen, ob es eine Umsteigestation ist oder wie gross die Abhängigkeit zu anderen Projekten ist. Auch der Zustand der Anlage ist ein Kriterium.

Nebst den Bahnhöfen erfüllen auch die Ticketautomaten sowie die Informationssysteme im ÖV die Vorgaben bereits weitgehend. Anders sieht dies bei den Bushaltestellen aus. Zwar besteht die Linienbusflotte der Verkehrsbetriebe Luzern seit 2017 zu 100 Prozent aus Niederflurbussen. Auch bei der Auto Rottal AG entsprechen die Busse den Vorschriften und die Mitarbeitenden sind geschult.

Doch die Haltestellen, wofür Kanton und Gemeinden zuständig sind, lassen ein autonomes Einsteigen noch kaum zu. Bis Ende 2023 sind bloss rund 20 Prozent hindernisfrei. Im neuen ÖV-Bericht des Kantons über den öffentlichen Verkehr 2023 bis 2026 ist dazu Folgendes festgehalten:

Der Kanton wird bis Ende 2023 voraussichtlich 129 von 671 Haltestellen auf Kantonsstrassen hindernisfrei ausgebaut haben, 178 Haltestellen folgen 2024. Verbleibende Haltestellen werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen ohnehin stattfindender Baumassnahmen erstellt oder aufgehoben. Der Kanton ist sich bewusst, gegenüber den Vorgaben in Verzug zu sein. [...] Auf Basis von Rückmeldungen der Gemeinden dürften bis Ende 2023 voraussichtlich ungefähr 90 von rund 400 Haltestellen auf Gemeindestrassen hindernisfrei ausgebaut sein. Die Planungen und Umsetzungen bei den Gemeinden sind unterschiedlich weit fortgeschritten.

Doch warum sind bis Ende 2023 erst rund 220 Haltestellen im Kanton Luzern hindernisfrei, obwohl man für die Umsetzung des BehiG rund 20 Jahre Zeit hatte? Beat Hofstetter, Abteilungsleiter Planung Strassen beim Kanton, erklärt zuerst die Vorgaben: «Für die Umsetzung von Vorhaben an Kantonsstrassen ist das Bauprogramm massgebend, welches der Kantonsrat alle vier Jahre beschliesst. Dort wird festgelegt, welche Projekte mit welcher Priorität zu planen und zu realisieren sind. Viele dieser Bushaltestellen sind Teil der Projekte.» Gäbe es Einsprachen oder Rechtsverfahren, würde sich schliesslich alles verzögern – wie beispielsweise beim Bushub Ebikon.

Die verschiedenen Ansprüche an hindernisfreie Haltestellen liessen jede Sanierung zur Herausforderung werden. Ausserdem seien die Normen für deren Bau erst 2008 bekanntgegeben worden. Danach musste die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur entsprechende normenbasierte Planungs- und Ausführungsrichtlinien für sämtliche Arten der Bushaltestellentypen erarbeiten. «Diese sind sehr wichtig, um einen einheitlichen Standard in der Umsetzung für Bushaltestellen an den Kantonsstrassen sicherzustellen.» Das alles sei schliesslich auch eine Finanz- und Ressourcenfrage. Er fügt an:

«Es stehen nicht genügend Ressourcen aufgrund des Fachkräftemangels zur Verfügung, um alle Haltekanten in der vorgegebenen Zeit zu planen und umzusetzen.»

Bei der Planung spiele die Verhältnismässigkeit eine Rolle. Relevante Faktoren für eine Priorisierung seien unter anderem die Anzahl Ein- und Aussteigende, die Lage der Haltestelle oder die Kosten. Diese können bei einer Bucht mit einer Höhe von 22 Zentimetern pro Haltekante bis zu einer halben Million Franken betragen. Eine Fahrbahnhaltestelle mit derselben Höhe kostet pro Haltekante rund 100’000 bis 150’000 Franken.

Anforderungen an behindertengerechte Haltekanten Die Bushaltestellen sind nach Möglichkeit mit Haltekanten von 22 Zentimetern Höhe auszustatten, die den niveaugleichen Einstieg ins Fahrzeug gewährleisten. Doch die baulichen Voraussetzungen für eine solche Perronkante sind nicht immer erfüllt, beispielsweise bei Gebäudezufahrten oder Kurvenradien. Ist aus Gründen der Verhältnismässigkeit kein niveaugleicher Einstieg möglich, muss immer die bestmögliche Lösung realisiert werden. So könnte die Haltestelle verschoben werden oder eine Teilerhöhung im Bereich der Manövrierfläche vorgenommen werden. Ist auch dies nicht möglich, sollte bei einer Perronhöhe von 16 Zentimetern der Einstieg mit Rampe möglich sein, welche das Buspersonal ausklappen kann.

Für nicht umgesetzte Massnahmen sind ab 2024 Ersatzlösungen erforderlich, deren Verantwortung und Finanzierung bei den jeweiligen Infrastruktureigentümern oder den Transportunternehmen liegen. Für Personen mit Wohnsitz im Kanton Luzern, die den ÖV nicht oder nur eingeschränkt nutzen können, wird für Alltagsfahrten ein Kontingent von Fahrtgutscheinen zur Verfügung gestellt.

Bauberater: «Die völlig ungenügende Umsetzung ist ernüchternd»

Beat Husmann arbeitet seit 18 Jahren als Bauberater bei der Fachstelle Hindernisfreies Bauen Luzern (HBLU) – also ziemlich genau seit Einführung des BehiG. Die Fachstelle setzt sich für ein lückenloses Netz an hindernisfrei zugänglichen Lebensräumen, Gebäuden und Anlagen ein. Eine wichtige Aufgabe der Fachstelle ist die Prüfung von Baugesuchen während des Bewilligungsverfahrens auf die gesetzlichen und normativen Bestimmungen über das hindernisfreie Bauen. Wo nötig, fordert die HBLU diese ein. Im Weiteren berät die Fachstelle Menschen mit Behinderung bei individuellen baulichen Anpassungen.

Beat Husmann. Bild: PD

Warum ist es wichtig, dass der öffentliche Verkehr hindernisfrei ist?

Beat Husmann: Fast jeder fünfte Luzerner lebte 2019 gemäss Lustat Statistik mit einer Behinderung. Auch ältere Personen sind auf einen hindernisfreien Zugang zum ÖV angewiesen. Ausserdem profitieren die anderen Fahrgäste: Niveaugleiche Einstiege beschleunigen den Fahrgastfluss und dienen allen Reisenden, beispielsweise mit schwerem Gepäck und Kinderwagen.

Wie beurteilen Sie die Umsetzung des BehiG im Kanton Luzern?

Es besteht noch sehr grosser Handlungsbedarf. Die völlig ungenügende Umsetzung ist für Menschen mit Behinderung ernüchternd. Diese werden noch jahrelang die Mehrheit der Bushaltestellen nicht ohne fremde Hilfe benutzen können. Ein Beispiel: Bei der sich aktuell im Bau befindenden Kantonsstrasse Ruswil–Wolhusen fehlen auch zukünftig autonom benutzbare Haltekanten.

Warum geht es nur langsam vorwärts?

Bis vor wenigen Jahren haben die ÖV-Verantwortlichen die gesetzliche Vorgabe verkannt. Gleichzeitig erkennen wir in den letzten Monaten und Wochen einen zunehmenden Willen von Kanton und Gemeinden für die BehiG-Umsetzung.

Wie äussert sich dieser Wille?

Unsere Fachstelle Hindernisfrei Bauen Luzern wird zunehmend für die Beratung und Lösungssuche nach hindernisfreien Haltekanten zugezogen. Diese gemeinsame Lösungsfindung mit allen Projektbeteiligten führte erfreulicherweise in einigen Projekten zu BehiG-tauglichen Lösungen. Ein Paradebeispiel ist der in Planung stehende neue Bushof Nebikon. Die Nebikoner Bevölkerung kann sich dank des Insistierens von HBLU auf einen leicht zugänglichen Bushof freuen.

Sie schauen also positiv in die Zukunft?

Ja, denn es ist eine neue Art der Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden entstanden, die der schnellen BehiG-Umsetzung Schub verleiht. Das Fachwissen unserer Fachstelle ist nun öfters ab dem frühen Planungsstadium gefragt, was letztlich zu einem schlankeren Bewilligungsverfahren beiträgt. Auch mit der Stadt Luzern pflegen wir eine gute Kooperation. Das 2019 beschlossene BehiG-Päckli für 40 Millionen Franken befindet sich in der Umsetzung und HBLU unterstützt die Stadt bei der Lösungssuche.

