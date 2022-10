Ufhusen Parteiloser René Kaufmann still in den Gemeinderat gewählt In stiller Wahl wurde René Kaufmann in den Gemeinderat gewählt. Der Parteilose tritt sein Amt per 1. Februar 2023 an. 10.10.2022, 16.46 Uhr

René Kaufmann.

Für die Amtsdauer 2020 bis 2024 wurde René Kaufmann still in den Gemeinderat gewählt. Der Kalkulator und Hausmann ist parteilos und tritt sein Amt per 1. Februar 2023 an, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Er tritt damit die Nachfolge von Josef Müller an, der per 31. Januar 2023 von seinem Amt als Gemeinderat Ressort Soziales zurücktritt.