Sursee Hilfsfahrten in die Ukraine: Mangels Spenden ist vorläufig Schluss Achtmal ist Carunternehmer Reto Rösch an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Nun hat der Surseer die Fahrten aber eingestellt. Reto Bieri 04.08.2022, 05.00 Uhr

Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Busunternehmer und Fahrlehrer Reto Rösch mit einem seiner Cars losgefahren, um spontan zu helfen. Auf der Hinfahrt hat der Surseer gespendete Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Auf dem Rückweg hat er rund 40 ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz mitgenommen. Diese Zeitung hat darüber berichtet.

Eine Ukrainerin mit ihren Kindern kurz vor Abreise in die Schweiz mit einem Car von Reto Rösch. Bild: Mayk Wendt (20. März 2022)

Ein weiterer Artikel erschien rund drei Monate später, als Rösch Mitte Juni kurz vor seiner fünften Fahrt stand. Sein Plan damals war, etwa alle drei Wochen eine Hilfsfahrt durchzuführen. Neu sollte zudem die Route bis in die westukrainische Stadt Lviv erweitert werden. Dies dank einem durch eine Privatperson gespendeten Kleinbus, den ein Schweizer fahren sollte, der als freiwilliger Helfer in der Ukraine im Einsatz stand.

Routenverlängerung kam nicht zu Stande

Ein Blick auf die Firmenwebsite zeigt nun, dass Rösch die Ukraine-Fahrten eingestellt hat. Dies bestätigt er auf Anfrage. «Leider sind fast keine Spenden mehr eingegangen, weshalb wir die Fahrten nicht mehr durchführen können.» Anscheinend nehme mit zunehmender Kriegsdauer die Spendenbereitschaft ab. Nach insgesamt acht Fahrten sei deshalb Schluss. Je nach Kriegsverlauf könne sich das aber ändern. «Ich bin in Kontakt mit Gemeinden sowie einem ukrainischen Verein, die mich für Rückfahrten sowie den Transport von Flüchtlingen angefragt haben. Nach den Sommerferien sitzen wir zusammen.»

Nicht geklappt hat im Übrigen die erwähnte Routenverlängerung von der polnischen Grenze nach Lviv. Die Zusammenarbeit mit dem Schweizer, der mit dem Kleinbus hätte fahren sollen, kam nicht zu Stande. Unter anderem, weil dieser in der Zwischenzeit nach Odessa weitergezogen war, um näher an der Front zu helfen. Von dort nach Lviv seien es mit dem Kleinbus 14 Stunden Fahrt. «Das wäre ein sinnloser Benzinverbrauch gewesen», sagt der Schweizer gegenüber unserer Zeitung*.

Nur wenige Sitzplatzspenden eingegangen

Da die Streckenverlängerung nach Lviv nicht zu Stande kam, habe er den Rückreisenden nicht den vollen Betrag verrechnet, sagt Reto Rösch. Zur Erklärung: Seit Mitte Juni verlangte der Carunternehmer für Fahrten aus der Schweiz nach Lviv 190 Franken. Grund: Weil die Spendengelder immer spärlicher flossen, sollten sich in der Schweiz in Sicherheit lebende Ukrainerinnen und Ukrainer an den Fahrkosten für ihre flüchtenden Landsleute beteiligen. Zudem richtete Rösch auf seiner Firmenwebsite die Möglichkeit ein, für 150 Franken einen Sitzplatz für einen Flüchtling ab der polnischen Grenze zu spenden.

Solche Sitzplatzspenden seien nur wenige eingegangen, etwa im Umfang von 1000 Franken, sagt Rösch. Den Betrag habe er in die Ukraine-Fahrten investiert. Insgesamt habe er rund 300 Personen geholfen und gratis in die Schweiz gefahren.

*Name der Redaktion bekannt