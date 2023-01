Ukraine-Krieg Arbeitsintegration von Flüchtlingen ist eine Chance Das Luzerner Parlament will die Verfahren für Arbeitsbewilligungen beschleunigen und Jugendlichen eine Lehre ermöglichen. Das ist nötig. Livia Fischer 31.01.2023, 18.58 Uhr

Den ukrainischen Flüchtlingen muss der Einstieg ins hiesige Arbeitsleben erleichtert werden. Dass die Mehrheit des Luzerner Parlaments dies genauso sieht, ist erfreulich. Denn die Annahme, dass die Geflüchteten bald schon wieder zurückkehren und eine Arbeitsintegration darum nichts bringt, ist angesichts der Kriegsentwicklung blauäugig.

Zudem sind es doch genau diese Dinge, welche die SVP gerne anprangert: Die Flüchtlinge passen sich zu wenig an, sie hocken uns auf der Tasche. Eine Integration gelingt unter anderem dann am besten, wenn die Schutzsuchenden einen neuen Alltag kreieren können. Dazu gehört – gerade in der Schweiz – das Arbeiten. Dies wiederum bringt den Vorteil, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können.

Die notwendigen Deutschkenntnisse vorausgesetzt, könnte ein rascheres Arbeitsbewilligungsverfahren auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Zu denken, dass alle Schutzsuchenden unqualifiziert sind, ist ignorant. Warum also soll Luzern nicht davon profitieren? Es wäre ein Gewinn für beide Seiten.

Es ist auch wichtig, dass junge Ukrainerinnen und Ukrainer in der Arbeitswelt Fuss fassen können, etwa mittels Berufslehre. Bleibt zu hoffen, dass der Bund mit einer Anpassung des Schutzstatus S bald den Weg dafür ebnet, damit ein Abschluss der Ausbildung möglich wäre. Sie sollen die schwierige Zeit seit Ausbruch des Kriegs wenigstens in ihre Zukunft investieren können.