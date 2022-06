Nottwil plant Asylunterkunft für 70 ukrainische Flüchtlinge

Ukraine-Krieg Auf diesem Gelände in Nottwil entsteht eine Asylunterkunft für 70 Personen Am Dienstagabend informierte die Gemeinde und die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen über eine temporäre Asylunterkunft beim SPZ, die Ende Sommer bezugsbereit sein soll. Der Kanton braucht dringend mehr Unterkünfte, um die vielen ukrainischen Flüchtlinge beherbergen zu können. Jonas Hess Jetzt kommentieren 14.06.2022, 22.27 Uhr

Auf diesem Gelände zwischen Eybachstrasse und Gartenweg soll die neue Asylunterkunft entstehen. Die Container-Anlage wird dem bereits bestehenden Kita-Provisorium im Hintergrund ähneln. Bild: Jonas Hess (Nottwil, 14. Juni 2022)

Von einer Willkommenskultur in Nottwil sprach Gemeindepräsident Walter Steffen vor einigen Dutzend interessierten Bürgerinnen und Bürgern. «Wenn man die tagtägliche Zerstörung von zivilen Einrichtungen sieht, die in der Ukraine angerichtet wird, gibt es eigentlich gar keine andere Alternative, als zu helfen», stellte er fest. Die Gemeinde Nottwil will dies nun tun. Zu den bisher 27 privat untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen sollen bald 70 weitere Personen hinzukommen. Diese Menschen werden aber nicht privat, sondern in einer neuen Asylunterkunft auf dem Gelände vom SPZ untergebracht.

Zusammen mit der kantonalen Dienststelle für Aysl- und Flüchtlingswesen (DAF) informierte die Gemeinde am Dienstagabend über die geplante temporäre Asylunterkunft Nottwil. Gemäss DAF-Diensstellenleiterin Silvia Bolliger soll die Unterkunft aus einer Containeranlage bestehen. Der Standort liegt auf dem Gelände der Schweizer Paraplegiker-Stiftung zwischen der Eybachstrasse und der Gartenstrasse.

Die 70 Plätze sind für ukrainische Frauen mit Kindern, aber auch alleinreisenden Ukrainerinnen gedacht, so Bolliger. Es sei aber auch möglich, dass mit der Zeit noch Personen aus anderen Ländern temporär dort wohnen würden. Der Betrieb sei auf zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung ausgelegt. Bereits zwischen Ende August und Anfang September soll die Unterkunft bezugsbereit sein.

Luzern muss mehr Flüchtlinge aufnehmen

Dass der Kanton so aufs Tempo drückt, hat seine Gründe. Silvia Bolliger erklärte, dass allein im Kanton Luzern pro Woche 100 Personen aus der Ukraine aufgenommen werden. Inzwischen seien 1350 Personen in Luzern, 950 davon seien privat platziert. Es würden sich aber immer mehr Gastfamilien beim DAF melden, die eine Umplatzierung ihrer Gäste verlangten. «Viele haben sich auf ein paar Monate eingestellt, die sind nun um. Es kommt teilweise zu Reibereien oder die Leute wollen in die Ferien», erläuterte Bolliger die Situation. Für den Kanton bedeute dies, dass er neben den Neuankömmlingen zusätzlich Personen umplatzieren müsse.

«Wir brauchen daher dringend mehr Platz.»

Zudem habe die private Unterbringung dazu geführt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ungleichmässig auf die Schweiz verteilt seien, sagte Silvia Bolliger. So hätten beispielsweise Ballungszentren wie Bern oder Zürich deutlich mehr Personen aufgenommen als ländliche Kantone. «Der Verteilschlüssel ist durcheinandergeraten, der Bund will dies nun wieder ändern und die Flüchtlinge nicht nur auf Städte mit sowieso schon wenig Wohnraum verteilen.» Dies bedeute für Luzern, das man im Rückstand sei. Bolliger:

«Wir müssen zusätzlich noch 200 Flüchtlinge mehr aufnehmen.»

Bevölkerung zeigt viel Empathie

Trotz diesen grossen Herausforderungen zeigten die anwesenden Nottwiler Bürgerinnen und Bürger viel Verständnis für die Notwendigkeit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen.

Bei der anschliessenden Fragerunde waren die Wortmeldungen geprägt von geäusserter Solidarität gegenüber den Flüchtenden. Jemand wollte zum Beispiel wissen, wo man sich zur Mithilfe bei der Betreuung melden könne, oder eine andere Wortmeldung drehte sich um die Sorge, ob die Einschulung der Kinder in Luzern das Richtige für sie ist. Wieder jemand anderes empfand das Wort Container im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft als unpassend und forderte einen «anständigen Namen» dafür.

Gemeindepräsident Walter Steffen zeigte sich nach der Veranstaltung erfreut ob der grossen Solidarität. Die von ihm ausgerufene Willkommenskultur in Nottwil scheint nicht nur eine Plattitüde zu sein.

