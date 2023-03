Ukrainekrieg «Wir helfen auch dann, wenn wir unser Leben riskieren»: Ukrainischer Salesianer besucht Don Bosco in Beromünster Pater Mykhailo Chaban leitet als Provinzial der Salesianer Don Bosco ein Waisenhaus in Lwiw. Derzeit sind er und seine Mitbrüder mit der Evakuierung von Kindern aus der Ostukraine beschäftigt – unter lebensbedrohlichen Bedingungen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 16.03.2023, 20.00 Uhr

Pater Mykhailo Chaban mit Waisenkindern im Don-Bosco-Familienhaus in Lwiw, das er leitet. Bild: PD

Alljährlich feiert das katholische Hilfswerk «Don Bosco Jugendhilfe Weltweit» ein Fest zu Ehren ihres gleichnamigen Ordensgründers Giovanni Bosco. So auch in der einzigen Schweizer Niederlassung in Beromünster. Geschäftsleiter Markus Burri hat für dieses Jahr einen besonderen Gast in die Schweiz geholt. Der ukrainische Pater Mykhailo Chaban wird am Sonntag über die prekäre Lage in der Ukraine nach einem Jahr Krieg berichten. Als Provinzial der Salesianer in seinem Heimatland wird er auch über die Arbeit im Don-Bosco-Familienhaus in Lwiw erzählen. Das Waisenhaus nahm im Zuge des Krieges viele Flüchtlinge auf.

Einige Tage vor dem Anlass in Beromünster kommt der 46-Jährige zusammen mit dem Waisenjungen Vlad, 17, der im Familienhaus Don Bosco aufwuchs, und Übersetzerin Marta, 19, in Liechtenstein an. Auch Markus Burri ist vor Ort. Pater Chaban wirkt ernst, aber gefasst, als er über die Situation in seinem Land berichtet.

Mykhailo Chaban, wie geht es Ihnen nach über einem Jahr Krieg in Ihrem Heimatland?

Inzwischen herrscht ein Gefühl der Alltäglichkeit. Man hat sich an die neue Situation gewöhnt. Wir Salesianer und die Menschen um uns herum probieren weiterzuleben. Wir führen zwar kein normales Leben, aber versuchen es so gut wie möglich. Die Schule funktioniert, das Studium, die Arbeit. Also fast wie vor dem Krieg, zumindest in unserer Region. Gleichzeitig müssen wir immer bereit sein, uns in Sicherheit bringen zu können.

Oft wird von einer neuen Zeitenwende gesprochen, die am 24. Februar 2022 anbrach, empfinden Sie das auch so?

Ich möchte zuerst noch ein paar Worte zur Zeit vor dem russischen Angriff sagen. Wir haben bereits vor dem 24. Februar gespürt, dass etwas Böses im Anzug ist. Es gab ja seit 2014 Krieg im Osten und Männer starben, die unser Territorium verteidigten. Am 24. Februar begann aber eine neue Realität. Nun sterben noch viel mehr Menschen. Jeden Tag.

Sie leiten das Don-Bosco-Familienhaus in Lwiw. Herrscht dort auch eine neue Realität?

Ja, besonders wegen der grossen Anzahl Flüchtlinge, die mit uns in unseren Häusern leben, denen wir Essen geben und die unsere Schulen besuchen. Das war vorher alles nicht geplant und wir waren auch nicht bereit dafür.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Am Anfang war alles sehr unerwartet und unvorbereitet. Alle hatten sehr grosse Angst. Zuerst haben wir alle Kinder an einen sicheren Ort gebracht, beispielsweise in die Slowakei. Zudem haben wir Plätze für Flüchtende aus dem Osten gesucht, die danach weiter nach Europa fahren konnten. Wir haben dafür alle Häuser zur Verfügung gestellt. Zum Glück haben wir sehr viel Unterstützung aus der Welt und von unseren Mitbrüdern erhalten. Insbesondere die «Don Bosco Jugendhilfe Weltweit» aus der Schweiz hat uns mit humanitären Gütern und Logistik geholfen und Lebensmittel geliefert.

Pater Mykhailo Chaban kommt in Begleitung von Übersetzerin Marta und Student Vlad, der im Waisenhaus in Lwiw wohnt, in Schaan (Liechtenstein) an. Empfangen werden sie vom Schweizer Don-Bosco-Geschäftsleiter Markus Burri. Bild: PD

Wie ist die derzeitige Situation im Familienhaus in Lwiw?

Momentan wohnen die meisten Waisenkinder, die wir am Anfang des Krieges in die Slowakei bringen mussten, wieder im Familienhaus. Nur 12 Buben sind im Nachbarland geblieben, um ihre Ausbildung dort weiterzuführen. Zusätzlich haben wir 20 Kinder aufgenommen, die ihre Eltern in der Ostukraine verloren haben. In den anderen Häusern wohnen sehr viele geflüchtete Familien. Insgesamt 110 Personen. In Lwiw haben wir ausserdem ein Containerdorf mit 1500 Geflüchteten aufgebaut, eine Stadt in der Stadt. Don Bosco arbeitet dort mit der Stadtverwaltung und ausländischen Organisationen zusammen.

Einer der Waisenjungen ist Vlad. Der 17-Jährige verlor mit 12 Jahren seine Mutter und lebt seitdem im Familienhaus in Lwiw. Der IT-Student war ebenfalls für einige Monate in der Slowakei und studiert seit September 2022 wieder in der Ukraine. Vlad lebte zwischen seinem 5. und 12. Lebensjahr in Russland, weil seine Mutter dort arbeitete. Er erinnert sich an einige russische Freunde aus dieser Zeit. Als der Krieg ausbrach, sprach er mit ihnen darüber und war schockiert, weil sie sich für den Krieg aussprachen. «Ich konnte nicht verstehen, dass sie so eine grausame Sache unterstützen, obwohl sie selber noch Kinder sind.»

Mykhailo Chaban, derzeit tobt der Krieg hauptsächlich in der Ostukraine, wie helfen Sie den Kindern in dieser Region?

Neben der Gemeinde in Lwiw haben wir noch Standorte in Kiew und Dnipro. Diese Häuser liegen also viel näher an der Front. Zwei unserer Priester gehen praktisch jede Woche in Frontstädte wie Lyman oder Bachmut, um dort Zivilisten zu helfen. Viele dieser Menschen haben keine Möglichkeit, rauszukommen. Wir bringen ihnen Kleidung, Lebensmittel und Medikamente.

Sie gehen hohe Risiken ein.

Natürlich ist die Reise durch solches Kriegsgebiet sehr gefährlich. Aber wir helfen auch dann, wenn wir unser Leben riskieren müssen. Natürlich bekommen wir oft Hilfe vom ukrainischen Militär. Diese Fahrten sind immer sehr wichtig. Auch, um Kinder evakuieren zu können. Auch in unserem Waisenhaus leben Kinder aus diesen Gebieten.

Pater Mykhailo Chaban mit Kindern aus dem Familienhaus in Lwiw. Bild: PD

Immer wieder wird davon berichtet, dass ukrainische Kinder nach Russland deportiert werden. Können Sie solche Fälle bestätigen?

Leider passiert das jeden Tag. Uns sind über 6000 Fälle bekannt. Das sind nicht nur Kinder aus Familien, sondern auch aus Waisenhäusern. Es ist leider sehr schwierig, wenn nicht fast unmöglich, sie wieder zurückzuholen.

Gehen Sie auch deshalb so hohe Risiken ein?

Natürlich ist das einer der Gründe für die Evakuierungen. Es gibt aber auch Programme vom ukrainischen Staat, um möglichst viele in Sicherheit zu bringen.

Wenn die Kinder in Ihren Häusern ankommen, wie helfen Sie Ihnen?

Bei uns leben derzeit sehr viele Familien und Waisenkinder aus der Ostukraine. Einmal kamen 40 Kinder aus Lyman bei uns an, die während 40 Tagen in einem Keller hausen mussten, ohne Trinkwasser oder der Möglichkeit, sich waschen zu können. Wir mussten mit ihnen unter Mithilfe von Psychologen sehr intensiv arbeiten. Am Anfang fürchteten sie sich vor jedem Geräusch, weil sie Angst hatten, eine Bombe falle auf sie. Wenn ich heute ihre lächelnden Gesichter sehe, weiss ich, dass unsere Arbeit viel geholfen hat.

Wie gehen Sie persönlich mit solchen Schicksalen um?

Am Anfang war es sehr schwierig, dieses ganze Leid zu sehen und nicht verstehen zu können, wie so etwa heutzutage noch passieren kann. Als ich die leidvollen Geschichten der Menschen hörte, konnte ich das mit normalem menschlichem Verstand nicht begreifen. Als Salesianer und Priester ist für mich klar, dass ich nur durch die Hilfe von Gott weiterarbeiten kann. Mein Ziel ist, so vielen Menschen wie möglich helfen zu können.

